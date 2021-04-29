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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730538160.html
Все участники военного парада в Саранске пройдут вакцинацию
Все участники военного парада в Саранске пройдут вакцинацию
Торжества в честь Дня Победы в Мордовии пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора, все участники военного парада в Саранске сделают прививки от... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:21
2021-04-29T17:21
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Торжества в честь Дня Победы в Мордовии пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора, все участники военного парада в Саранске сделают прививки от коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.Формат проведения массовых мероприятий в честь Дня Победы утвердил оперативный штаб региона по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, очередное заседание которого в режиме видео-конференц-связи в четверг провел врио главы Мордовии Артём Здунов."Торжества состоятся, но при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. На площади Победы (в Саранске – ред.) пройдёт торжественный митинг с возложением цветов к памятнику погибшим воинам, все его участники должны быть провакцинированы или иметь антитела к коронавирусу. Военный парад в этом году будет небольшим, его участники также вакцинируются, участвующие в параде школьники пройдут ПЦР-тестирование…", - говорится в сообщении.Отмечается, что традиционное шествие праздничной колонны по улице Коммунистической на мемориальное кладбище в этом году отменяется. "Не будет и вечернего праздничного салюта. Все люди, пришедшие на площадь Победы и Советскую площадь посмотреть на парад…, будут обязаны соблюдать требования, определенные Роспотребнадзором: речь идёт о социальной дистанции и ношении масок. Акция "Бессмертный полк" девятого мая пройдёт в онлайн-формате", - подчеркивается в сообщении.Глава региона отметил, что впервые за долгое время число новых заболевших за сутки стало ниже 30, однако контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований необходимо усилить, учитывая предстоящие выходные. "Расслабляться не нужно – праздники большие, будут приезжать гости, а они не всегда проверены (на наличие COVID – ред.) и вакцинированы. В настоящее время в Мордовии реализовано более 90% поступивших доз вакцины. Провакцинировано свыше 100 тысяч жителей республики. Эти темпы необходимо держать и наращивать, как только поступит очередная партия вакцины", - отметил врио главы Мордовии.Уточняется, что в ближайшие дни в регион поступит еще 19 тысяч доз вакцины. Прививочные пункты лечебных учреждений и мобильные комплексы в период выходных не будут работать только два дня - 2 мая и 9 мая.На заседании оперативного штаба также было отмечено, что в апреле резко увеличилось число жителей Мордовии, прибывающих из-за рубежа: 327 за месяц и 125 за последнюю неделю.Всего за период пандемии в Мордовии зафиксировано 20 038 случаев коронавируса, 18 047 человек выздоровели, 242 пациента скончались.
https://ria.ru/20210407/mordoviya-1727226137.html
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россия, артем здунов, республика мордовия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саранск

Все участники военного парада в Саранске пройдут вакцинацию

17:21 29.04.2021
 
© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкМордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва в Саранске
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва в Саранске - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Юлия Честнова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Торжества в честь Дня Победы в Мордовии пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора, все участники военного парада в Саранске сделают прививки от коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.
Формат проведения массовых мероприятий в честь Дня Победы утвердил оперативный штаб региона по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, очередное заседание которого в режиме видео-конференц-связи в четверг провел врио главы Мордовии Артём Здунов.
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"Торжества состоятся, но при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. На площади Победы (в Саранске – ред.) пройдёт торжественный митинг с возложением цветов к памятнику погибшим воинам, все его участники должны быть провакцинированы или иметь антитела к коронавирусу. Военный парад в этом году будет небольшим, его участники также вакцинируются, участвующие в параде школьники пройдут ПЦР-тестирование…", - говорится в сообщении.
Отмечается, что традиционное шествие праздничной колонны по улице Коммунистической на мемориальное кладбище в этом году отменяется. "Не будет и вечернего праздничного салюта. Все люди, пришедшие на площадь Победы и Советскую площадь посмотреть на парад…, будут обязаны соблюдать требования, определенные Роспотребнадзором: речь идёт о социальной дистанции и ношении масок. Акция "Бессмертный полк" девятого мая пройдёт в онлайн-формате", - подчеркивается в сообщении.
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Глава региона отметил, что впервые за долгое время число новых заболевших за сутки стало ниже 30, однако контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований необходимо усилить, учитывая предстоящие выходные. "Расслабляться не нужно – праздники большие, будут приезжать гости, а они не всегда проверены (на наличие COVID – ред.) и вакцинированы. В настоящее время в Мордовии реализовано более 90% поступивших доз вакцины. Провакцинировано свыше 100 тысяч жителей республики. Эти темпы необходимо держать и наращивать, как только поступит очередная партия вакцины", - отметил врио главы Мордовии.
Уточняется, что в ближайшие дни в регион поступит еще 19 тысяч доз вакцины. Прививочные пункты лечебных учреждений и мобильные комплексы в период выходных не будут работать только два дня - 2 мая и 9 мая.
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На заседании оперативного штаба также было отмечено, что в апреле резко увеличилось число жителей Мордовии, прибывающих из-за рубежа: 327 за месяц и 125 за последнюю неделю.
Всего за период пандемии в Мордовии зафиксировано 20 038 случаев коронавируса, 18 047 человек выздоровели, 242 пациента скончались.
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саранск
 
 
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