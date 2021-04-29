https://ria.ru/20210429/utechka-1730522115.html

МИД прокомментировал утечку разговора Зарифа о внешней политике

МИД прокомментировал утечку разговора Зарифа о внешней политике

Москва будет ориентироваться на официальную позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и по продолжению... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:33

2021-04-29T16:33

2021-04-29T17:00

россия

иран

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва будет ориентироваться на официальную позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и по продолжению сотрудничества с этой страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об утечке разговора главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом.В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США.Она отметила, что Иран официально много раз официально благодарил Москву за ее позицию по иранской ядерной программе, высказывался в пользу продолжения сотрудничества с РФ.По ее словам, трактовки этой утечки в самый разгар продолжающихся в Вене переговоров стран-участниц иранской ядерной сделки и США "только вредят делу, это тоже факт". Москва же, в свою очередь, будет продолжать усилия по реанимации СВПД.Захарова подчеркнула, что Россия не торгует "ни своими интересами, ни партнерами" и предпочитает "судить прежде всего по их делам, а не по неким непродуманным или непозволительным заявлениям".В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из СВПД - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210428/iran-1730288934.html

https://ria.ru/20210419/iran-1728891125.html

россия

иран

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