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МИД прокомментировал утечку разговора Зарифа о внешней политике
МИД прокомментировал утечку разговора Зарифа о внешней политике
Москва будет ориентироваться на официальную позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и по продолжению... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:33
2021-04-29T17:00
россия
иран
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва будет ориентироваться на официальную позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и по продолжению сотрудничества с этой страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об утечке разговора главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом.В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США.Она отметила, что Иран официально много раз официально благодарил Москву за ее позицию по иранской ядерной программе, высказывался в пользу продолжения сотрудничества с РФ.По ее словам, трактовки этой утечки в самый разгар продолжающихся в Вене переговоров стран-участниц иранской ядерной сделки и США "только вредят делу, это тоже факт". Москва же, в свою очередь, будет продолжать усилия по реанимации СВПД.Захарова подчеркнула, что Россия не торгует "ни своими интересами, ни партнерами" и предпочитает "судить прежде всего по их делам, а не по неким непродуманным или непозволительным заявлениям".В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из СВПД - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210428/iran-1730288934.html
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россия, иран

МИД прокомментировал утечку разговора Зарифа о внешней политике

16:33 29.04.2021 (обновлено: 17:00 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания МИД России в Москве
Прохожие у здания МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва будет ориентироваться на официальную позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и по продолжению сотрудничества с этой страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об утечке разговора главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом.
В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США.
"В целом мы всегда ориентируемся на неоднократно высказанную официальную Тегерана", - сказала Захарова на брифинге в Москве.
Она отметила, что Иран официально много раз официально благодарил Москву за ее позицию по иранской ядерной программе, высказывался в пользу продолжения сотрудничества с РФ.
"Без решающей помощи Российской Федерации в сравнительно короткий срок не удалось бы окончательно снять все накопившиеся у МАГАТЭ вопросы к Ирану, гарантировать прозрачность и исключительно мирную направленность его ядерной деятельности. Без этого СВПД не было бы в 2015 году, и уж точно он утонул бы в 2018 году после выхода из сделки президента (США Дональда – ред.) Трампа", - отметила Захарова.
По ее словам, трактовки этой утечки в самый разгар продолжающихся в Вене переговоров стран-участниц иранской ядерной сделки и США "только вредят делу, это тоже факт". Москва же, в свою очередь, будет продолжать усилия по реанимации СВПД.
Захарова подчеркнула, что Россия не торгует "ни своими интересами, ни партнерами" и предпочитает "судить прежде всего по их делам, а не по неким непродуманным или непозволительным заявлениям".
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В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из СВПД - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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