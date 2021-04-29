МИД прокомментировал неонацистские акции на Украине
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Существование неонацизма на Украине не является продуктом российской пропаганды, как это пытаются представить в Киеве, - наличие такого рода настроений подтверждается не единичными фактами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, масштабы и частота неонацистких акций растут, приобретая все более агрессивный характер. Последователи нацистско-фашисткой идеологии чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей. Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", - говорится в комментарии Захаровой, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства России.
В подтверждение существования неонацистских настроений на Украине Захарова привела, в частности, информацию о факельных шествиях, которые проводятся 1 января в годовщину рождения Степана Бандеры; прошедший в Киеве 28 апреля марш радикалов; разрушение Монумента Славы - памятника советским солдатам. "Вот те немногие факты, которые подтверждают, что неонацизм на Украине не выдумка и не российская пропаганда", - отметила Захарова.
В частности, в среду украинские националисты провели в центре Киева первый марш, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина". Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове, где в годы Второй мировой войны было создано это подразделение.
Дивизия была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности, принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в структуру которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.