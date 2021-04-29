https://ria.ru/20210429/ukraina-1730580594.html

МИД прокомментировал неонацистские акции на Украине

МИД прокомментировал неонацистские акции на Украине

Существование неонацизма на Украине не является продуктом российской пропаганды, как это пытаются представить в Киеве, - наличие такого рода настроений... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:40

2021-04-29T20:40

2021-04-29T20:40

россия

мария захарова

украина

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Существование неонацизма на Украине не является продуктом российской пропаганды, как это пытаются представить в Киеве, - наличие такого рода настроений подтверждается не единичными фактами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В подтверждение существования неонацистских настроений на Украине Захарова привела, в частности, информацию о факельных шествиях, которые проводятся 1 января в годовщину рождения Степана Бандеры; прошедший в Киеве 28 апреля марш радикалов; разрушение Монумента Славы - памятника советским солдатам. "Вот те немногие факты, которые подтверждают, что неонацизм на Украине не выдумка и не российская пропаганда", - отметила Захарова.В частности, в среду украинские националисты провели в центре Киева первый марш, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина". Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове, где в годы Второй мировой войны было создано это подразделение.Дивизия была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности, принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в структуру которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20210429/voyna-1730406508.html

https://ria.ru/20210319/natsisty-1601932385.html

россия

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россия, мария захарова, украина, в мире