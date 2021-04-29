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МИД Украины прокомментировал резолюцию Европарламента по России
МИД Украины прокомментировал резолюцию Европарламента по России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента в поддержку Киева и осуждающую действия РФ. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:56
2021-04-29T18:56
россия
европарламент
дмитрий кулеба
евросоюз
в мире
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КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента в поддержку Киева и осуждающую действия РФ.Европарламент в своей резолюции по России в четверг осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, а также приветствовал "сдержанный ответ" Киева. Кроме того, Европарламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. а также предложил отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине.Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
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россия, европарламент, дмитрий кулеба, евросоюз, в мире

МИД Украины прокомментировал резолюцию Европарламента по России

18:56 29.04.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента в поддержку Киева и осуждающую действия РФ.
Европарламент в своей резолюции по России в четверг осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, а также приветствовал "сдержанный ответ" Киева. Кроме того, Европарламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. а также предложил отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе. Именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство "Северного потока-2", проекты "Росатома" в Европе", - написал Кулеба в своем Twitter.

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