https://ria.ru/20210429/ukraina-1730564785.html

МИД Украины прокомментировал резолюцию Европарламента по России

МИД Украины прокомментировал резолюцию Европарламента по России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента в поддержку Киева и осуждающую действия РФ. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:56

2021-04-29T18:56

2021-04-29T18:56

россия

европарламент

дмитрий кулеба

евросоюз

в мире

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КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента в поддержку Киева и осуждающую действия РФ.Европарламент в своей резолюции по России в четверг осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, а также приветствовал "сдержанный ответ" Киева. Кроме того, Европарламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. а также предложил отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине.Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html

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россия, европарламент, дмитрий кулеба, евросоюз, в мире