МИД Украины прокомментировал резолюцию Европарламента по России
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента в поддержку Киева и осуждающую действия РФ.
Европарламент в своей резолюции по России в четверг осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, а также приветствовал "сдержанный ответ" Киева. Кроме того, Европарламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. а также предложил отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе. Именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство "Северного потока-2", проекты "Росатома" в Европе", - написал Кулеба в своем Twitter.
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