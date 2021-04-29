https://ria.ru/20210429/ukraina-1730526151.html

Захарова прокомментировала слова посла Украины о ядерном статусе

Захарова прокомментировала слова посла Украины о ядерном статусе

Заявления украинского посла в ФРГ о ядерном оружии — неумная попытка шантажа для того, чтобы выторговать преференции в отношениях с НАТО, они были дезавуированы РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:42

2021-04-29T16:42

2021-04-29T22:28

андрей мельник

мария захарова

мид украины

нато

россия

германия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534698_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_1ee05ec6c3bdc794ce7c2160b758d140.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заявления украинского посла в ФРГ о ядерном оружии — неумная попытка шантажа для того, чтобы выторговать преференции в отношениях с НАТО, они были дезавуированы МИД страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, "у Украины нет иного выбора": или "быть частью союза, такого как НАТО", или "вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом"."...Я считаю, что не стоит воспринимать всерьез высказывания украинского представителя в Германии о возможности создания Киевом ядерного оружия, оно уже было дезавуировано МИД Украины", — сказала она на брифинге в Москве.Захарова добавила, что "это их дипломатическая служба, их публичная дипломатия, риторика"."Мы рассматриваем заявление посла как абсолютно неумную попытку шантажировать страны Запада мифическим оружием Киева ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО, повод для шантажа крайне неудобный", — подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20210428/khoyat-1730200651.html

https://ria.ru/20210415/ukraina-1728453881.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей мельник, мария захарова, мид украины, нато, россия, германия, украина, в мире