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Захарова прокомментировала слова посла Украины о ядерном статусе
Захарова прокомментировала слова посла Украины о ядерном статусе
Заявления украинского посла в ФРГ о ядерном оружии — неумная попытка шантажа для того, чтобы выторговать преференции в отношениях с НАТО, они были дезавуированы РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:42
2021-04-29T22:28
андрей мельник
мария захарова
мид украины
нато
россия
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заявления украинского посла в ФРГ о ядерном оружии — неумная попытка шантажа для того, чтобы выторговать преференции в отношениях с НАТО, они были дезавуированы МИД страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, "у Украины нет иного выбора": или "быть частью союза, такого как НАТО", или "вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом"."...Я считаю, что не стоит воспринимать всерьез высказывания украинского представителя в Германии о возможности создания Киевом ядерного оружия, оно уже было дезавуировано МИД Украины", — сказала она на брифинге в Москве.Захарова добавила, что "это их дипломатическая служба, их публичная дипломатия, риторика"."Мы рассматриваем заявление посла как абсолютно неумную попытку шантажировать страны Запада мифическим оружием Киева ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО, повод для шантажа крайне неудобный", — подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20210428/khoyat-1730200651.html
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андрей мельник, мария захарова, мид украины, нато, россия, германия, украина, в мире

Захарова прокомментировала слова посла Украины о ядерном статусе

16:42 29.04.2021 (обновлено: 22:28 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заявления украинского посла в ФРГ о ядерном оружии — неумная попытка шантажа для того, чтобы выторговать преференции в отношениях с НАТО, они были дезавуированы МИД страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, "у Украины нет иного выбора": или "быть частью союза, такого как НАТО", или "вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом".
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"...Я считаю, что не стоит воспринимать всерьез высказывания украинского представителя в Германии о возможности создания Киевом ядерного оружия, оно уже было дезавуировано МИД Украины", — сказала она на брифинге в Москве.
Захарова добавила, что "это их дипломатическая служба, их публичная дипломатия, риторика".

"...На наш взгляд, должны быть даны соответствующие оценки подобному безответственному поведению в информационном пространстве, все-таки речь о ядерном оружии, должны быть какие-то правовые рамки, в которых делаются подобные заявления", — отметила она.

"Мы рассматриваем заявление посла как абсолютно неумную попытку шантажировать страны Запада мифическим оружием Киева ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО, повод для шантажа крайне неудобный", — подчеркнула Захарова.
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