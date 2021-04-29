Захарова прокомментировала слова посла Украины о ядерном статусе
16:42 29.04.2021 (обновлено: 22:28 29.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заявления украинского посла в ФРГ о ядерном оружии — неумная попытка шантажа для того, чтобы выторговать преференции в отношениях с НАТО, они были дезавуированы МИД страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, "у Украины нет иного выбора": или "быть частью союза, такого как НАТО", или "вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом".
"...Я считаю, что не стоит воспринимать всерьез высказывания украинского представителя в Германии о возможности создания Киевом ядерного оружия, оно уже было дезавуировано МИД Украины", — сказала она на брифинге в Москве.
Захарова добавила, что "это их дипломатическая служба, их публичная дипломатия, риторика".
"...На наш взгляд, должны быть даны соответствующие оценки подобному безответственному поведению в информационном пространстве, все-таки речь о ядерном оружии, должны быть какие-то правовые рамки, в которых делаются подобные заявления", — отметила она.
"Мы рассматриваем заявление посла как абсолютно неумную попытку шантажировать страны Запада мифическим оружием Киева ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО, повод для шантажа крайне неудобный", — подчеркнула Захарова.