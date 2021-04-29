Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/ukraina-1730485464.html
В Кремле прокомментировали заявления США об Украине
В Кремле прокомментировали заявления США об Украине
Заявления и действия Вашингтона в поддержку Киева - на руку Вооруженным силам Украины, которые заняли позицию провокаций на линии разграничения в Донбассе,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:16
2021-04-29T16:16
россия
дмитрий песков
вашингтон (город)
донбасс
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_a5e3eb2269785ae5c831343c7595cc18.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Заявления и действия Вашингтона в поддержку Киева - на руку Вооруженным силам Украины, которые заняли позицию провокаций на линии разграничения в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В эфире Первого канала он заявил, что провокации украинских военных на линии разграничения были ежедневными и вызывали ответы самопровозглашенных республик."Очевидным является факт, что и заявления Соединенных Штатов в поддержку Киева, и действия Соединенных Штатов - мы помним неоднократные засылки грузовых военных самолетов, которые привозили вооружение на Украину, перечисление денежных средств с прямым разъяснением, что это на укрепление оборонного потенциала Украины, - конечно, это все на руку тем самым вооруженным силам Украины, которые заняли провокационную позицию", - уверен представитель Кремля."Нагнетанию напряженности способствовал опять же дуализм, или в данном случае двойные подходы коллективного Запада в отношении России", - сказал Песков."Ведь когда мы начали перемещать наши вооруженные силы в рамках территории Российской Федерации, но ближе к рубежам, где зреет напряженность и где зреет возможный конфликт, - а ведь мы говорим о внутриукраинском конфликте, Россия никогда не воевала с Украиной, украинцы воевали, у них была гражданская война", - продолжил он.Представитель Кремля назвал вполне естественным то, что по мере роста напряженности у своей границы Россия передислоцирует вооруженные силы ближе к этому месту, отметив, что "так будет делать любая страна"."И вот в этой ситуации, когда у российских границ десятки тысяч натовцев - с самолетами-разведчиками, с танками, с орудиями, с войсками, когда они находятся там и передвигаются, это называется мирным словом "учения". Когда этим же занимаются на своей собственной территории вооруженные силы Российской Федерации, это в понятии коллективного Запада ни что иное, как российская агрессия. Вот это как раз и способствовало воспламенению", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
россия
вашингтон (город)
донбасс
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_53df9b35fff105bde3e0b9124df6b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, вашингтон (город), донбасс, киев, украина, в мире

В Кремле прокомментировали заявления США об Украине

14:16 29.04.2021 (обновлено: 16:16 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Заявления и действия Вашингтона в поддержку Киева - на руку Вооруженным силам Украины, которые заняли позицию провокаций на линии разграничения в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В эфире Первого канала он заявил, что провокации украинских военных на линии разграничения были ежедневными и вызывали ответы самопровозглашенных республик.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:00
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
"Очевидным является факт, что и заявления Соединенных Штатов в поддержку Киева, и действия Соединенных Штатов - мы помним неоднократные засылки грузовых военных самолетов, которые привозили вооружение на Украину, перечисление денежных средств с прямым разъяснением, что это на укрепление оборонного потенциала Украины, - конечно, это все на руку тем самым вооруженным силам Украины, которые заняли провокационную позицию", - уверен представитель Кремля.
"Нагнетанию напряженности способствовал опять же дуализм, или в данном случае двойные подходы коллективного Запада в отношении России", - сказал Песков.
"Ведь когда мы начали перемещать наши вооруженные силы в рамках территории Российской Федерации, но ближе к рубежам, где зреет напряженность и где зреет возможный конфликт, - а ведь мы говорим о внутриукраинском конфликте, Россия никогда не воевала с Украиной, украинцы воевали, у них была гражданская война", - продолжил он.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
Представитель Кремля назвал вполне естественным то, что по мере роста напряженности у своей границы Россия передислоцирует вооруженные силы ближе к этому месту, отметив, что "так будет делать любая страна".
"И вот в этой ситуации, когда у российских границ десятки тысяч натовцев - с самолетами-разведчиками, с танками, с орудиями, с войсками, когда они находятся там и передвигаются, это называется мирным словом "учения". Когда этим же занимаются на своей собственной территории вооруженные силы Российской Федерации, это в понятии коллективного Запада ни что иное, как российская агрессия. Вот это как раз и способствовало воспламенению", - добавил Песков.
 
РоссияДмитрий ПесковВашингтон (город)ДонбассКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО
03:58Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния