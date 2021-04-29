https://ria.ru/20210429/ukraina-1730485464.html

В Кремле прокомментировали заявления США об Украине

В Кремле прокомментировали заявления США об Украине

Заявления и действия Вашингтона в поддержку Киева - на руку Вооруженным силам Украины, которые заняли позицию провокаций на линии разграничения в Донбассе,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:16

2021-04-29T14:16

2021-04-29T16:16

россия

дмитрий песков

вашингтон (город)

донбасс

киев

украина

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Заявления и действия Вашингтона в поддержку Киева - на руку Вооруженным силам Украины, которые заняли позицию провокаций на линии разграничения в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В эфире Первого канала он заявил, что провокации украинских военных на линии разграничения были ежедневными и вызывали ответы самопровозглашенных республик."Очевидным является факт, что и заявления Соединенных Штатов в поддержку Киева, и действия Соединенных Штатов - мы помним неоднократные засылки грузовых военных самолетов, которые привозили вооружение на Украину, перечисление денежных средств с прямым разъяснением, что это на укрепление оборонного потенциала Украины, - конечно, это все на руку тем самым вооруженным силам Украины, которые заняли провокационную позицию", - уверен представитель Кремля."Нагнетанию напряженности способствовал опять же дуализм, или в данном случае двойные подходы коллективного Запада в отношении России", - сказал Песков."Ведь когда мы начали перемещать наши вооруженные силы в рамках территории Российской Федерации, но ближе к рубежам, где зреет напряженность и где зреет возможный конфликт, - а ведь мы говорим о внутриукраинском конфликте, Россия никогда не воевала с Украиной, украинцы воевали, у них была гражданская война", - продолжил он.Представитель Кремля назвал вполне естественным то, что по мере роста напряженности у своей границы Россия передислоцирует вооруженные силы ближе к этому месту, отметив, что "так будет делать любая страна"."И вот в этой ситуации, когда у российских границ десятки тысяч натовцев - с самолетами-разведчиками, с танками, с орудиями, с войсками, когда они находятся там и передвигаются, это называется мирным словом "учения". Когда этим же занимаются на своей собственной территории вооруженные силы Российской Федерации, это в понятии коллективного Запада ни что иное, как российская агрессия. Вот это как раз и способствовало воспламенению", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

вашингтон (город)

донбасс

киев

украина

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россия, дмитрий песков, вашингтон (город), донбасс, киев, украина, в мире