Подольску дали землю для обеспечения участками более 80 многодетных семей
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Земельный участок в почти 12 гектаров передан в собственность города Подольск из собственности Московской области, это позволит администрации помочь более 80 многодетным семьям, обеспечив их землей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Из собственности Московской области в собственность городского округа Подольск передан земельный массив площадью 11,6 гектаров в городском округе Ступино, который позволит администрации городского округа обеспечить бесплатными земельными участками более 80 семей с тремя и более детьми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не первая земельная помощь Подольску: в 2020 году был передан участок 17,6 гектар в районе деревни Ваулово, городской округ Чехов, 12 гектаров в деревне Хочёма в городском округе Ступино. Также 75,6 гектаров федеральной земли переданы на территории Подольска. Все переданные участки позволят обеспечить порядка 700 многодетных семей округа.
"Администрация городского округа Подольск уже формирует земельные участки и планирует начать их передачу семьям во втором полугодии 2021 года", - дополнили в ведомстве.
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