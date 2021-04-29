https://ria.ru/20210429/uchastki-1730519142.html

Подольску дали землю для обеспечения участками более 80 многодетных семей

Подольску дали землю для обеспечения участками более 80 многодетных семей

Земельный участок в почти 12 гектаров передан в собственность города Подольск из собственности Московской области, это позволит администрации помочь более 80... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:25

2021-04-29T16:25

2021-04-29T16:25

новости подмосковья

дача

жилье

ступино

подольск

чехов

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Земельный участок в почти 12 гектаров передан в собственность города Подольск из собственности Московской области, это позволит администрации помочь более 80 многодетным семьям, обеспечив их землей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья."Из собственности Московской области в собственность городского округа Подольск передан земельный массив площадью 11,6 гектаров в городском округе Ступино, который позволит администрации городского округа обеспечить бесплатными земельными участками более 80 семей с тремя и более детьми", - говорится в сообщении.Отмечается, что это не первая земельная помощь Подольску: в 2020 году был передан участок 17,6 гектар в районе деревни Ваулово, городской округ Чехов, 12 гектаров в деревне Хочёма в городском округе Ступино. Также 75,6 гектаров федеральной земли переданы на территории Подольска. Все переданные участки позволят обеспечить порядка 700 многодетных семей округа.

https://realty.ria.ru/20210414/dachi-1728233815.html

ступино

подольск

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дача, жилье, ступино, подольск, чехов