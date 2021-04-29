Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210429/uchastki-1730519142.html
Подольску дали землю для обеспечения участками более 80 многодетных семей
Подольску дали землю для обеспечения участками более 80 многодетных семей
Земельный участок в почти 12 гектаров передан в собственность города Подольск из собственности Московской области, это позволит администрации помочь более 80... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:25
2021-04-29T16:25
новости подмосковья
дача
жилье
ступино
подольск
чехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155686/92/1556869270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cea5aa9a7291bf57090a8ebed6ede74.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Земельный участок в почти 12 гектаров передан в собственность города Подольск из собственности Московской области, это позволит администрации помочь более 80 многодетным семьям, обеспечив их землей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья."Из собственности Московской области в собственность городского округа Подольск передан земельный массив площадью 11,6 гектаров в городском округе Ступино, который позволит администрации городского округа обеспечить бесплатными земельными участками более 80 семей с тремя и более детьми", - говорится в сообщении.Отмечается, что это не первая земельная помощь Подольску: в 2020 году был передан участок 17,6 гектар в районе деревни Ваулово, городской округ Чехов, 12 гектаров в деревне Хочёма в городском округе Ступино. Также 75,6 гектаров федеральной земли переданы на территории Подольска. Все переданные участки позволят обеспечить порядка 700 многодетных семей округа.
https://realty.ria.ru/20210414/dachi-1728233815.html
ступино
подольск
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155686/92/1556869270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b73bf80a2847e26cdc4486f370b3c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дача, жилье, ступино, подольск, чехов

Подольску дали землю для обеспечения участками более 80 многодетных семей

16:25 29.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Земельный участок в почти 12 гектаров передан в собственность города Подольск из собственности Московской области, это позволит администрации помочь более 80 многодетным семьям, обеспечив их землей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Из собственности Московской области в собственность городского округа Подольск передан земельный массив площадью 11,6 гектаров в городском округе Ступино, который позволит администрации городского округа обеспечить бесплатными земельными участками более 80 семей с тремя и более детьми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не первая земельная помощь Подольску: в 2020 году был передан участок 17,6 гектар в районе деревни Ваулово, городской округ Чехов, 12 гектаров в деревне Хочёма в городском округе Ступино. Также 75,6 гектаров федеральной земли переданы на территории Подольска. Все переданные участки позволят обеспечить порядка 700 многодетных семей округа.
"Администрация городского округа Подольск уже формирует земельные участки и планирует начать их передачу семьям во втором полугодии 2021 года", - дополнили в ведомстве.
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:28
Ближнемосковский гектар: сколько сейчас стоят дачи в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяДачаЖильеСтупиноПодольскЧехов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО
03:58Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния