https://ria.ru/20210429/turtsiya-1730571867.html

В Турции начался локдаун

В Турции начался локдаун

Объявленный президентом Турции Тайипом Эрдоганом локдаун из-за ситуации с коронавирусом начался в 19.00 (совпадает с мск) в четверг, он продлится до 5.00 17... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:46

2021-04-29T19:46

2021-04-29T20:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Объявленный президентом Турции Тайипом Эрдоганом локдаун из-за ситуации с коронавирусом начался в 19.00 (совпадает с мск) в четверг, он продлится до 5.00 17 мая, в его рамках будет действовать круглосуточный комендантский час, самый продолжительный в стране с начала пандемии.Ранее подобные ограничения действовали в Турции по выходным и праздничным дням в апреле-мае 2020 года и с конца ноября того же года, их максимальная продолжительность не превышала четырех дней.Первого марта Эрдоган заявил о смягчении противоэпидемических мер. Провинции Турции были распределены на четыре категории: низкого, среднего, высокого и очень высокого риска по распространению коронавируса. В первых двух категориях полностью отменили комендантский час по выходным дням, в первых трех открылись кафе и рестораны, им было разрешено принимать клиентов с 7.00 до 19.00 при условии заполняемости не более 50%.После этого в стране было отмечено резкое увеличение ежесуточного прироста случаев COVID-19, с начала марта по середину апреля он возрос в шесть раз, и турецкие власти снова были вынуждены вернуть ограничения.В 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, в конце марта был вновь введён комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа.Суточный прирост выявленной заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362, в последующие дни суточный прирост сократился примерно в полтора раза при близком к максимальному показателю числа смертей. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.В понедельник, выступая по итогам заседания кабинета министров, Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Все виды обучения будут осуществляться только заочно. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.Во время локдауна граждане Турции, за исключением лиц, освобожденных МВД от соблюдения комендантского часа, могут покидать свои дома только для посещения пешком ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.Как ранее сообщил телеканал NTV, жители турецких мегаполисов перед началом локдауна массово отправились на своих автомобилях в сторону курортов на побережье Эгейского и Средиземного морей. Аэропорты Стамбула работали с повышенной нагрузкой. Жители курортов жалуются на небывалый наплыв приезжих до начала туристического сезона, опасаясь завоза инфекции. Особенно напряженная ситуация сложилась в Бодруме и Аланье.

https://ria.ru/20210428/turtsiya-1730282808.html

https://ria.ru/20210429/kurorty-1730458562.html

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Улицы Турции во время полного локдауна В Турции с 19.00 начался полный локдаун, который продлится до 17 мая. Машин на улицах Анкары меньше, чем вечером в рабочие дни, но все еще достаточно много. Всегда оживленная в это время торговая улица Туналы почти пуста. 2021-04-29T19:46 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире