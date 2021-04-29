https://ria.ru/20210429/turizm-1730518400.html
Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе
Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе
18 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи ЛОМИДЗЕ, посвященная подведению итогов майских праздников и отпускным планам россиян.
2021-04-29T16:25
2021-04-29T16:25
2021-04-29T16:25
анонсы
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анонсы
Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе
18 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи ЛОМИДЗЕ, посвященная подведению итогов майских праздников и отпускным планам россиян.