https://ria.ru/20210429/turizm-1730518400.html

Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе

Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе

18 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи ЛОМИДЗЕ, посвященная подведению итогов майских праздников и отпускным планам россиян.

2021-04-29T16:25

2021-04-29T16:25

2021-04-29T16:25

анонсы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы