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В Москве за пять лет провели 170 тысяч исследований ПЭТ/КТ
В Москве за пять лет провели 170 тысяч исследований ПЭТ/КТ
Более 170 тысяч высокотехнологичных исследований позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) провели в Москве за последние пять лет, сообщается на РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:37
2021-04-29T08:40
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 170 тысяч высокотехнологичных исследований позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) провели в Москве за последние пять лет, сообщается на сайте мэра столицы в четверг."За пять лет бесплатную диагностику ПЭТ/КТ прошли более 170 тысяч москвичей. Многие помнят времена, когда пациенты уезжали за границу ради этих высокотехнологичных исследований. Теперь же жители обеспечены самой современной диагностикой на мировом уровне в Москве. ПЭТ/КТ в столице выполняется с несколькими радиофармпрепаратами для диагностики онкологических, ревматических и аутоиммунных заболеваний", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Уточняется, что количество проведенных исследований ПЭТ/КТ по полису обязательного медицинского страхования в Москве за пять лет возросло в восемь раз. Также увеличилось количество мест, в которых такую диагностику можно пройти бесплатно.По словам Раковой, за последние несколько лет был расширен перечень показаний и проведено обучение онкологов новейшим алгоритмам по направлению пациентов на ПЭТ/КТ."Развитие онкологии как науки сейчас очень тесно связано с лучевой диагностикой, поэтому при выборе метода лечения идет междисциплинарная работа между онкологами и радиологами. Мы придерживаемся в том числе и международных рекомендаций по диагностике определенных онкозаболеваний, при которых ПЭТ/КТ является одним из важнейших этапов при оценке эффективности проведенного лечения", - сообщила она.
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анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве за пять лет провели 170 тысяч исследований ПЭТ/КТ

08:37 29.04.2021 (обновлено: 08:40 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 170 тысяч высокотехнологичных исследований позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) провели в Москве за последние пять лет, сообщается на сайте мэра столицы в четверг.
"За пять лет бесплатную диагностику ПЭТ/КТ прошли более 170 тысяч москвичей. Многие помнят времена, когда пациенты уезжали за границу ради этих высокотехнологичных исследований. Теперь же жители обеспечены самой современной диагностикой на мировом уровне в Москве. ПЭТ/КТ в столице выполняется с несколькими радиофармпрепаратами для диагностики онкологических, ревматических и аутоиммунных заболеваний", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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Уточняется, что количество проведенных исследований ПЭТ/КТ по полису обязательного медицинского страхования в Москве за пять лет возросло в восемь раз. Также увеличилось количество мест, в которых такую диагностику можно пройти бесплатно.
По словам Раковой, за последние несколько лет был расширен перечень показаний и проведено обучение онкологов новейшим алгоритмам по направлению пациентов на ПЭТ/КТ.
"Развитие онкологии как науки сейчас очень тесно связано с лучевой диагностикой, поэтому при выборе метода лечения идет междисциплинарная работа между онкологами и радиологами. Мы придерживаемся в том числе и международных рекомендаций по диагностике определенных онкозаболеваний, при которых ПЭТ/КТ является одним из важнейших этапов при оценке эффективности проведенного лечения", - сообщила она.
 
Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
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