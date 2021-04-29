https://ria.ru/20210429/svetlichnaya-1730512129.html

Светличную выписали из больницы

Светличную выписали из больницы

Заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из московской больницы имени Юдина, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:00

2021-04-29T16:00

2021-04-29T16:57

культура

культура

россия

рсфср

светлана светличная

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из московской больницы имени Юдина, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие – о подозрении на инсульт. РИА Новости сообщили в больнице, что актриса лежала в отделении неврологии, состояние оценивалось как средней тяжести."У нее была выписка сегодня в 10.30", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210427/aktrisa-1730150083.html

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2021

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культура, россия, рсфср, светлана светличная