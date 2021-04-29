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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210429/svetlichnaya-1730512129.html
Светличную выписали из больницы
Светличную выписали из больницы
Заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из московской больницы имени Юдина, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:00
2021-04-29T16:57
культура
культура
россия
рсфср
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из московской больницы имени Юдина, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие – о подозрении на инсульт. РИА Новости сообщили в больнице, что актриса лежала в отделении неврологии, состояние оценивалось как средней тяжести."У нее была выписка сегодня в 10.30", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210427/aktrisa-1730150083.html
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культура, россия, рсфср, светлана светличная

Светличную выписали из больницы

16:00 29.04.2021 (обновлено: 16:57 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из московской больницы имени Юдина, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие – о подозрении на инсульт. РИА Новости сообщили в больнице, что актриса лежала в отделении неврологии, состояние оценивалось как средней тяжести.
Киноактриса народная артистка России Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 14:40Культура
Стали известны подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной
"У нее была выписка сегодня в 10.30", - сказал собеседник агентства.
 
КультураКультураРоссияРСФСРСветлана Светличная
 
 
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