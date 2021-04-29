https://ria.ru/20210429/sudbischi-1730422340.html

Онлайн-конференция о локализации места Судбищенской битвы

Онлайн-конференция о локализации места Судбищенской битвы

11 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная обнаружению места Судбищенской битвы.

2021-04-29T10:19

2021-04-29T10:19

2021-04-29T10:19

анонсы

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Задать вопросУчастники:- научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег РАДЮШ;- заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася ЭНГОВАТОВА; - директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. В 1995 году около села Судбищи был открыт памятный мемориал, однако место сражения не было локализовано, как и множество знаменитых средневековых битв, и только последнее исследование находок специалистов Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", совершенных в Орловской области, позволило это сделать. Где именно расположено место битвы? Что нашли и изучают археологи? Как произошло открытие? Что в планах экспедиции, которая продолжает свою работу? В рамках мероприятия впервые будут представлены найденные артефакты.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы