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Онлайн-конференция о локализации места Судбищенской битвы
Онлайн-конференция о локализации места Судбищенской битвы
11 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная обнаружению места Судбищенской битвы.
2021-04-29T10:19
2021-04-29T10:19
анонсы
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Задать вопросУчастники:- научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег РАДЮШ;- заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася ЭНГОВАТОВА; - директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. В 1995 году около села Судбищи был открыт памятный мемориал, однако место сражения не было локализовано, как и множество знаменитых средневековых битв, и только последнее исследование находок специалистов Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", совершенных в Орловской области, позволило это сделать. Где именно расположено место битвы? Что нашли и изучают археологи? Как произошло открытие? Что в планах экспедиции, которая продолжает свою работу? В рамках мероприятия впервые будут представлены найденные артефакты.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о локализации места Судбищенской битвы

10:19 29.04.2021
 
Читать ria.ru в
11 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная обнаружению места Судбищенской битвы.
Задать вопрос

Участники:
- научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег РАДЮШ;
- заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася ЭНГОВАТОВА;
- директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;
- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ.

Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. В 1995 году около села Судбищи был открыт памятный мемориал, однако место сражения не было локализовано, как и множество знаменитых средневековых битв, и только последнее исследование находок специалистов Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", совершенных в Орловской области, позволило это сделать.
Где именно расположено место битвы? Что нашли и изучают археологи? Как произошло открытие? Что в планах экспедиции, которая продолжает свою работу? В рамках мероприятия впервые будут представлены найденные артефакты.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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