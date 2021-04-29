Онлайн-конференция о локализации места Судбищенской битвы
11 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная обнаружению места Судбищенской битвы.
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Участники:
- научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег РАДЮШ;
- заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася ЭНГОВАТОВА;
- директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;
- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ.
Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. В 1995 году около села Судбищи был открыт памятный мемориал, однако место сражения не было локализовано, как и множество знаменитых средневековых битв, и только последнее исследование находок специалистов Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", совершенных в Орловской области, позволило это сделать.
Где именно расположено место битвы? Что нашли и изучают археологи? Как произошло открытие? Что в планах экспедиции, которая продолжает свою работу? В рамках мероприятия впервые будут представлены найденные артефакты.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег РАДЮШ;
- заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася ЭНГОВАТОВА;
- директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;
- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ.
Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. В 1995 году около села Судбищи был открыт памятный мемориал, однако место сражения не было локализовано, как и множество знаменитых средневековых битв, и только последнее исследование находок специалистов Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", совершенных в Орловской области, позволило это сделать.
Где именно расположено место битвы? Что нашли и изучают археологи? Как произошло открытие? Что в планах экспедиции, которая продолжает свою работу? В рамках мероприятия впервые будут представлены найденные артефакты.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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