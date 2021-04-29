https://ria.ru/20210429/strastnaya-1730429963.html

У православных начинаются главные дни в году

У православных начинаются главные дни в году

Всего три дня отделяют православных верующих от праздника Воскресения Христова. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:18

2021-04-29T10:18

2021-04-29T11:43

религия и мировоззрение

иисус христос

русская православная церковь

израиль

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Всего три дня отделяют православных верующих от праздника Воскресения Христова.Страстная седмицаСтрастная седмица, или неделя, предваряет Воскресение Христово. Первые три дня — с понедельника по среду — в храмах читают притчи, которые рассказывал сам Иисус Христос. По словам известного православного миссионера, клирика храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерея Максима Первозванского, "момент ожидания оказывается очень важным для этих дней". Так, верующие вспомнили о десяти девах, пять из которых были разумными и подготовились ко встрече с женихом, — по словам священника, это притча о том, что надо быть готовым ко встрече с Богом в любой момент жизни.Помимо этого, верующие услышали притчу о смоковнице (инжире), которую Господь иссушил, потому что дерево не приносило плода, и притчу о талантах — когда два раба преумножили деньги, которые дал им господин, а третий, убоявшись, зарыл свой талант в землю, после чего господин отобрал и его."Это не совсем призыв к самореализации, библейский смысл — мы должны послужить Богу теми дарами, которые он дал. Талант понимается как дар. Мы должны быть готовы по требованию Бога принести плоды в этой жизни", — пояснил Первозванский.Великий четверг и таинство причастияС четверга по субботу в церкви вспоминают важнейшие события последних дней земной жизни Христа.Четверг посвящен Тайной вечери, когда Господь с учениками совершил еврейскую Пасху. "И когда они ели, он, взяв хлеб, благословив, преломил, дал им и сказал: возьмите, это есть тело Мое. И взяв чашу, возблагодарив, дал им; и пили из нее все. И Он сказал им: это есть кровь Моя, кровь завета, изливаемая за многих", — повествует Евангелие от Марка."На этом событии основано главное таинство церкви — Евхаристия, или Причащение. Это новое таинство, его не знал Древний Израиль. В храмах Тайную вечерю вспоминают в четверг утром. Верующие стремятся причаститься, потому что в этот день было установлено само таинство Причастия", — пояснил Первозванский.Вечером четверга совершается чинопоследование Страстей Христовых: в храмах читают 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о последних часах земной жизни Иисуса Христа, начиная с предательства Иуды и кончая смертью на кресте."Это древний чин пришел к нам из Иерусалима. Там собрание верующих проходило по местам последних часов жизни Иисуса Христа, и в каждом месте люди читали соответствующий отрывок из Евангелия. Сейчас мы никуда не ходим, но реально духовно проживаем эти часы, места и события", — сказал протоиерей.Во время этого богослужения верующие стоят с зажженными свечами, а многие пытаются принести их домой. По словам Первозванского, есть народная традиция, когда копотью этой свечи на дверных и оконных притолоках изображают крест. От этого пламени зажигают и все лампады в доме, они потом горят на протяжении года.Собственно, эти события относятся к пятнице, но вспоминают их в четверг, поскольку богослужебные сутки в храмах РПЦ начинаются с вечера — служится утреня следующего дня.Великая пятница — самый строгий постCтрастная, или Великая пятница — единственный день в году, когда в храме проходит три разных богослужения. Утром — царские часы, где снова читают все четыре Евангелия. Они описывают страдания Христа на кресте. В 14-15 часов происходит вынос плащаницы — она символизирует Иисуса Христа, снятого с креста.Вечером совершается утреня Великой субботы с чином погребения плащаницы — символическое положение тела Спасителя в гроб. Затем следует крестный ход. "Его совершают под погребальный звон — это еще не пасхальный крестный ход. После этого плащаница снова кладется посреди храма, перед ней читают соответствующие песнопения", — рассказал протоиерей.Он отметил, что в пятницу верующие придерживаются самого строгого поста. "Даже те, кто не постятся, стараются хоть как-то этот день постно выделить. Категорически не нужно развлекаться. Эмоционально это самый грустный день в году — пятница 13 нисана, та самая пятница 13-е, которую все боятся или ждут. Христос был распят именно в этот день", — сказал священник.Великая суббота, или Когда Христос сошел во адСуббота — это день тишины, у иудеев — шабат. Первозванский отметил тут прямую связь с днями творения, когда Бог почил от всех дел. "Внешне ничего не происходит: Христа похоронили, он лежит в пещере, апостолы непонятно где. А Иисус спустился в ад. До воскресения Христова души всех умерших сходили в ад — это место, где не было Бога, и именно туда спускается сам Бог. И тогда ад перестает быть адом и тем самым разрушается", — объяснил священник.Икона дня — "Сошествие Христа во ад" — как раз изображает Иисуса Христа, стоящего в дверях ада и протягивающего руки людям — Адаму, Еве и всем, кто умер до его пришествия на землю. "То есть Христос спускается в ад и выводит оттуда людей — в этом главная мысль Великой субботы", — подчеркнул Первозванский.Как правило, после субботней литургии в храмах освящают куличи и другую снедь, хотя, как отмечают священники, это скорее благословение мирян на пасхальную трапезу.Приложиться к плащанице можно и в пятницу, и в субботу, а перед самым началом пасхальной службы ее занесут в алтарь. "В субботу, когда люди приходят в храм освящать куличи, важно, чтобы духовный акцент был не на куличах, а все-таки на Господе, который здесь лежит посреди храма. Прежде чем идти освящать куличи, лучше подойти к плащанице и преклониться", — посоветовал Первозванский.Во время субботней литургии духовенство меняет облачение с темного на светлое. "Не потому что Христос уже воскрес, просто страдания уже кончились. То есть все уже случилось, дальше мы просто ждем Воскресения Христова", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210427/chetverg-1730025233.html

https://ria.ru/20210428/prichastie-1730367344.html

https://ria.ru/20200417/1570157001.html

https://ria.ru/20210428/khramy-1730381548.html

https://ria.ru/20210428/ogon-1730359229.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, русская православная церковь, израиль