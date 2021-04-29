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Песков отметил двойственность позиции США по России
Песков отметил двойственность позиции США по России
Двухтрековая позиция США по России не позволят делать выводы об истинных намерениях Вашингтона, они должны быть прояснены, считает пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:57
2021-04-29T14:57
россия
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двухтрековая позиция США по России не позволят делать выводы об истинных намерениях Вашингтона, они должны быть прояснены, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что же является стратегией в отношении России в Вашингтоне? Это очень интересный вопрос", - сказал Песков в эфире Первого канала.По его словам, можно быть пессимистом и ориентироваться на слова президента США Джо Байдена о том, что Россия ответит и заплатит."То есть стратегия в том, чтобы во всем призывать Россию к ответу и стратегия в том, чтобы как любят говорить за океаном, чтобы Россия заплатила цену. Можно быть оптимистом и ориентироваться на первую часть высказываний президента США, что мы хотим говорить с русскими там, где можем, там, где совпадают интересы", - отметил Песков."А можно быть реалистом и говорить, что, действительно, сейчас нет стратегии, потому что вот эта двухтрековая позиция - не что иное, как раздвоение - она не позволяет партнерам США или оппонентам США, в данном случае в нашем лице, делать выводы об истинных намерениях Вашингтона. Мы надеемся, что эти истинные намерения все-таки как-то будут прояснены", - добавил он.
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россия, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

Песков отметил двойственность позиции США по России

14:57 29.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двухтрековая позиция США по России не позволят делать выводы об истинных намерениях Вашингтона, они должны быть прояснены, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что же является стратегией в отношении России в Вашингтоне? Это очень интересный вопрос", - сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, можно быть пессимистом и ориентироваться на слова президента США Джо Байдена о том, что Россия ответит и заплатит.
"То есть стратегия в том, чтобы во всем призывать Россию к ответу и стратегия в том, чтобы как любят говорить за океаном, чтобы Россия заплатила цену. Можно быть оптимистом и ориентироваться на первую часть высказываний президента США, что мы хотим говорить с русскими там, где можем, там, где совпадают интересы", - отметил Песков.
"А можно быть реалистом и говорить, что, действительно, сейчас нет стратегии, потому что вот эта двухтрековая позиция - не что иное, как раздвоение - она не позволяет партнерам США или оппонентам США, в данном случае в нашем лице, делать выводы об истинных намерениях Вашингтона. Мы надеемся, что эти истинные намерения все-таки как-то будут прояснены", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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