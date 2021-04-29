https://ria.ru/20210429/ssha-1730489695.html

Песков прокомментировал планы США призвать Россию к ответу

Песков прокомментировал планы США призвать Россию к ответу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение постоянным желанием США призвать Россию к ответу и заставить за что-то заплатить. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:29

2021-04-29T14:29

2021-04-29T14:45

россия

дмитрий песков

сша

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение постоянным желанием США призвать Россию к ответу и заставить за что-то заплатить."Это любимое выражение. Иногда складывается впечатление, что они хотят, чтобы Россия платила цену просто за факт своего существования", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html

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россия, дмитрий песков, сша, в мире