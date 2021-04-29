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Песков прокомментировал планы США призвать Россию к ответу
Песков прокомментировал планы США призвать Россию к ответу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение постоянным желанием США призвать Россию к ответу и заставить за что-то заплатить. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:29
2021-04-29T14:29
2021-04-29T14:45
россия
дмитрий песков
сша
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение постоянным желанием США призвать Россию к ответу и заставить за что-то заплатить."Это любимое выражение. Иногда складывается впечатление, что они хотят, чтобы Россия платила цену просто за факт своего существования", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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