https://ria.ru/20210429/sotrudnichestvo-1730538811.html
Минниханов: Татарстан заинтересован в росте сотрудничества с Узбекистаном
Минниханов: Татарстан заинтересован в росте сотрудничества с Узбекистаном
Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Узбекистана... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:54
2021-04-29T17:54
2021-04-29T17:54
республика татарстан
рустам минниханов
узбекистан
казань
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730544847_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_ce082f66c47bb92f76b2f2a0cab2e57c.jpg
КАЗАНЬ, 29 апр – РИА новости. Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба главы республики.Арипов прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Минниханов отметил, что пандемия коронавируса отразилась на товарообороте с Узбекистаном. В 2020 году объём взаимной торговли снизился почти на 20% и составил 156 миллионов долларов. "Для восстановления и увеличения показателей важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга, расширение взаимных поставок", - сказал он. Также участники встречи затронули тему трудовой миграции граждан Узбекистана. "Я считаю, что в прошлом году мы сильно просели из-за ограничения трудовых ресурсов. Сейчас самый сезон, и мы в них нуждаемся. Особенно это актуально для строительной отрасли" - привели в пресс-службе слова Минниханова. Он предложил рассмотреть вопрос профподготовки специалистов, в том числе на базе ресурсных центров.
https://ria.ru/20210429/otnosheniya-1730485061.html
узбекистан
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730544847_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_2f37d86eec925e6fb2f128cbb3f91f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, узбекистан, казань, экономика
КАЗАНЬ, 29 апр – РИА новости.
Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном
, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов
на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба главы республики.
Арипов прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
Минниханов отметил, что пандемия коронавируса отразилась на товарообороте с Узбекистаном. В 2020 году объём взаимной торговли снизился почти на 20% и составил 156 миллионов долларов. "Для восстановления и увеличения показателей важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга, расширение взаимных поставок", - сказал он.
Также участники встречи затронули тему трудовой миграции граждан Узбекистана. "Я считаю, что в прошлом году мы сильно просели из-за ограничения трудовых ресурсов. Сейчас самый сезон, и мы в них нуждаемся. Особенно это актуально для строительной отрасли" - привели в пресс-службе слова Минниханова. Он предложил рассмотреть вопрос профподготовки специалистов, в том числе на базе ресурсных центров.