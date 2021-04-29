https://ria.ru/20210429/sotrudnichestvo-1730538811.html

Минниханов: Татарстан заинтересован в росте сотрудничества с Узбекистаном

Минниханов: Татарстан заинтересован в росте сотрудничества с Узбекистаном

Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Узбекистана... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:54

2021-04-29T17:54

2021-04-29T17:54

республика татарстан

рустам минниханов

узбекистан

казань

экономика

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КАЗАНЬ, 29 апр – РИА новости. Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба главы республики.Арипов прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Минниханов отметил, что пандемия коронавируса отразилась на товарообороте с Узбекистаном. В 2020 году объём взаимной торговли снизился почти на 20% и составил 156 миллионов долларов. "Для восстановления и увеличения показателей важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга, расширение взаимных поставок", - сказал он. Также участники встречи затронули тему трудовой миграции граждан Узбекистана. "Я считаю, что в прошлом году мы сильно просели из-за ограничения трудовых ресурсов. Сейчас самый сезон, и мы в них нуждаемся. Особенно это актуально для строительной отрасли" - привели в пресс-службе слова Минниханова. Он предложил рассмотреть вопрос профподготовки специалистов, в том числе на базе ресурсных центров.

https://ria.ru/20210429/otnosheniya-1730485061.html

узбекистан

казань

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рустам минниханов, узбекистан, казань, экономика