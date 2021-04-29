https://ria.ru/20210429/sotrudnichestvo-1730489081.html

Песков оценил уровень российско-белорусского сотрудничества

Песков оценил уровень российско-белорусского сотрудничества

Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, оно отвечает интересам обеих стран и будет продолжено, потенциал очень хороший, заявил... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:28

2021-04-29T14:28

2021-04-29T14:28

россия

дмитрий песков

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, оно отвечает интересам обеих стран и будет продолжено, потенциал очень хороший, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, даже страшных событий. Это сотрудничество, которое продвигается своим чередом, это сотрудничество, которое охватывает все возможные сферы жизни двух стран, которое соответствует интересам народов двух стран, которое имеет такой важный аспект, как углубленная интеграция в рамках Союзного государства. Все соответствующие проекты развития один за другим обсуждаются и на уровне правительств, и на уровне соответствующих ведомств, и на уровне глав государств", - сказал Песков в эфире Первого канала."Этот процесс будет продолжаться. Потенциал очень хороший и позитивный", - добавил он.

https://ria.ru/20210422/integratsiya-1729393174.html

россия

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2021

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россия, дмитрий песков, в мире