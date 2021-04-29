https://ria.ru/20210429/sosnovskiy-1730520257.html

Суд арестовал экс-советника бывшего премьера Украины Азарова

Суд арестовал экс-советника бывшего премьера Украины Азарова

Пресненский суд Москвы арестовал за покушение на мошенничество донецкого предпринимателя Игоря Сосновского - бывшего советника экс-премьера Украины Николая... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:29

2021-04-29T16:29

2021-04-29T16:29

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

владимир колокольцев

москва

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал за покушение на мошенничество донецкого предпринимателя Игоря Сосновского - бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова."Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сосновского Игоря Святославовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, сроком до 27 июня", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Ранее о задержании Сосновского в Москве написал "Коммерсант". По данным газеты, донецкий предприниматель якобы предложил за 5 миллионов долларов "организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву", которое помогло бы снять экс-гендиректора "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака с международного розыска и прекратить его уголовное преследование.Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпака в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Арбитражный суд Москвы в прошлом году завершил банкротство "Рэйлтрансхолдинга".Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010 по январь 2014 года.РТХ занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Также холдингу принадлежат Новозыбковский и Армавирский машиностроительные заводы (производство и ремонт подвижного состава), машиностроительный концерн "Ормето-ЮУМЗ", Брянское и Армавирское вагоноремонтные депо.

https://ria.ru/20210324/izmena-1602704539.html

https://ria.ru/20210320/sravnenie-1602084850.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, владимир колокольцев, москва, украина, происшествия