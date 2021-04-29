СК попросил арестовать экс-советника бывшего премьера Украины Азарова
14:21 29.04.2021 (обновлено: 23:40 29.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать за покушение на мошенничество донецкого предпринимателя Игоря Сосновского — бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Сосновского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
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Она уточнила, что Сосновскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").
Ранее о задержании Сосновского в Москве написал "Коммерсант". По данным газеты, донецкий предприниматель якобы предложил за пять миллионов долларов "организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву", которое помогло бы снять экс-гендиректора "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака с международного розыска и прекратить его уголовное преследование.
Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпака в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Арбитражный суд Москвы в прошлом году завершил банкротство "Рэйлтрансхолдинга".
РТХ занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Также холдингу принадлежат Новозыбковский и Армавирский машиностроительные заводы (производство и ремонт подвижного состава), машиностроительный концерн "Ормето-ЮУМЗ", Брянское и Армавирское вагоноремонтные депо.