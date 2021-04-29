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СК попросил арестовать экс-советника бывшего премьера Украины Азарова
СК попросил арестовать экс-советника бывшего премьера Украины Азарова
Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать за покушение на мошенничество донецкого предпринимателя Игоря Сосновского — бывшего советника экс-премьера... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:21
2021-04-29T23:40
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
владимир колокольцев
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать за покушение на мошенничество донецкого предпринимателя Игоря Сосновского — бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Сосновского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Она уточнила, что Сосновскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").Ранее о задержании Сосновского в Москве написал "Коммерсант". По данным газеты, донецкий предприниматель якобы предложил за пять миллионов долларов "организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву", которое помогло бы снять экс-гендиректора "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака с международного розыска и прекратить его уголовное преследование.Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпака в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Арбитражный суд Москвы в прошлом году завершил банкротство "Рэйлтрансхолдинга".РТХ занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Также холдингу принадлежат Новозыбковский и Армавирский машиностроительные заводы (производство и ремонт подвижного состава), машиностроительный концерн "Ормето-ЮУМЗ", Брянское и Армавирское вагоноремонтные депо.
https://ria.ru/20210324/izmena-1602704539.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, владимир колокольцев, москва, происшествия

СК попросил арестовать экс-советника бывшего премьера Украины Азарова

14:21 29.04.2021 (обновлено: 23:40 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать за покушение на мошенничество донецкого предпринимателя Игоря Сосновского — бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Сосновского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 19:02
Экс-премьера Украины Азарова заподозрили в госизмене
Она уточнила, что Сосновскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").
Ранее о задержании Сосновского в Москве написал "Коммерсант". По данным газеты, донецкий предприниматель якобы предложил за пять миллионов долларов "организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву", которое помогло бы снять экс-гендиректора "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака с международного розыска и прекратить его уголовное преследование.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпака в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Арбитражный суд Москвы в прошлом году завершил банкротство "Рэйлтрансхолдинга".
РТХ занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Также холдингу принадлежат Новозыбковский и Армавирский машиностроительные заводы (производство и ремонт подвижного состава), машиностроительный концерн "Ормето-ЮУМЗ", Брянское и Армавирское вагоноремонтные депо.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковВладимир КолокольцевМоскваПроисшествия
 
 
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