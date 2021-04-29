https://ria.ru/20210429/sosnovskiy-1730487031.html

СК попросил арестовать экс-советника бывшего премьера Украины Азарова

СК попросил арестовать экс-советника бывшего премьера Украины Азарова

Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать за покушение на мошенничество донецкого предпринимателя Игоря Сосновского — бывшего советника экс-премьера... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:21

2021-04-29T14:21

2021-04-29T23:40

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

владимир колокольцев

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать за покушение на мошенничество донецкого предпринимателя Игоря Сосновского — бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Сосновского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Она уточнила, что Сосновскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").Ранее о задержании Сосновского в Москве написал "Коммерсант". По данным газеты, донецкий предприниматель якобы предложил за пять миллионов долларов "организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву", которое помогло бы снять экс-гендиректора "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака с международного розыска и прекратить его уголовное преследование.Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпака в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Арбитражный суд Москвы в прошлом году завершил банкротство "Рэйлтрансхолдинга".РТХ занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Также холдингу принадлежат Новозыбковский и Армавирский машиностроительные заводы (производство и ремонт подвижного состава), машиностроительный концерн "Ормето-ЮУМЗ", Брянское и Армавирское вагоноремонтные депо.

https://ria.ru/20210324/izmena-1602704539.html

https://ria.ru/20210320/sravnenie-1602084850.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, владимир колокольцев, москва, происшествия