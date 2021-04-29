https://ria.ru/20210429/soglasheniya-1730576247.html

Кравчук рассказал о разрабатываемом плане выполнения Минских соглашений

Кравчук рассказал о разрабатываемом плане выполнения Минских соглашений

Экс-президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что план по выполнению минских соглашений, над которым... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:06

2021-04-29T20:06

2021-04-29T20:06

россия

минские соглашения

андрей ермак

"нормандская четверка"

леонид кравчук

владимир зеленский

франция

германия

украина

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КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что план по выполнению минских соглашений, над которым работают Франция и Германия, прописывает этапы их реализации.Франция и Германия ранее предложили проект ключевых кластеров по реализации минских соглашений для того, чтобы придать импульс переговорам по Донбассу. Позднее глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что пошаговый план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, ждет одобрения Россией."Наличие спорных моментов поняли Германия и Франция и предложили кластеры. Это (значит - ред.) разбить документы, которые приняты в "нормандском формате" и на минской площадке на блоки... Это значит, что никакая страна - ни Россия, ни Украина, не может выбирать из принятого документа те пункты, которые выгодны. А будет так, что если будет пять кластеров, то сначала выполняется первый кластер, со второго начинать нельзя, потому что основы для выполнения второго будут заложены в первом", - сказал Кравчук в эфире "Радио НВ" в четверг.

россия

франция

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минские соглашения, андрей ермак, "нормандская четверка", леонид кравчук, владимир зеленский, франция, германия, украина, в мире