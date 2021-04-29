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В МИД прокомментировали заявления Зеленского о Минских соглашениях
В МИД прокомментировали заявления Зеленского о Минских соглашениях
В российском МИД констатируют, что отказ от Минских соглашений становится уже официальной позицией Украины, заявила в ходе брифинга в Москве официальный... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:10
2021-04-29T16:41
херсонская область
москва
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В российском МИД констатируют, что отказ от Минских соглашений становится уже официальной позицией Украины, заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Комментируя высказывания украинского руководства об изменении формата Минских соглашений, расширении этого формата, она обратила внимание на то, что "по сути ничего нового в этих высказываниях нет". Однако в данном случае заявление сделано украинским президентом Владимиром Зеленским. "В данном данном случае речь идет уже об официальной позиции Украины", - заметила она."Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который в общем-то и так заблокирован упорным саботажем Киевом выполнением Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе не приходится", - заметила Захарова. Она указала, что "мы убеждены, шансы на выход из нынешней тревожной ситуации по-прежнему сохраняются".Российская сторона полагает, что "важно не усугублять ее (ситуацию), что делает Киев, а взяться за честное и добросовестное выполнение" Минских договоренностей, обязательств, в том числе, по прямому диалогу между Донецком и Луганском.Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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херсонская область , москва, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, украина, в мире

В МИД прокомментировали заявления Зеленского о Минских соглашениях

16:10 29.04.2021 (обновлено: 16:41 29.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В российском МИД констатируют, что отказ от Минских соглашений становится уже официальной позицией Украины, заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя высказывания украинского руководства об изменении формата Минских соглашений, расширении этого формата, она обратила внимание на то, что "по сути ничего нового в этих высказываниях нет". Однако в данном случае заявление сделано украинским президентом Владимиром Зеленским. "В данном данном случае речь идет уже об официальной позиции Украины", - заметила она.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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"Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который в общем-то и так заблокирован упорным саботажем Киевом выполнением Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе не приходится", - заметила Захарова. Она указала, что "мы убеждены, шансы на выход из нынешней тревожной ситуации по-прежнему сохраняются".
Российская сторона полагает, что "важно не усугублять ее (ситуацию), что делает Киев, а взяться за честное и добросовестное выполнение" Минских договоренностей, обязательств, в том числе, по прямому диалогу между Донецком и Луганском.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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Лавров рассказал о последствиях изменения Минских соглашений
Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
 
Херсонская областьМоскваРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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