https://ria.ru/20210429/soglashenie-1730517551.html
МИД оценил обновление оборонного соглашения между Норвегией и США
МИД оценил обновление оборонного соглашения между Норвегией и США
Норвегия, обновив соглашение с США об оборонном сотрудничестве, сознательно следует курсу на эскалацию в регионе и разрушение отношений с РФ, сообщила... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:19
2021-04-29T16:19
2021-04-29T16:40
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
норвегия
сша
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Норвегия, обновив соглашение с США об оборонном сотрудничестве, сознательно следует курсу на эскалацию в регионе и разрушение отношений с РФ, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.По ее словам, в Москве обратили внимание на подписание 16 апреля модернизированного соглашения о сотрудничестве Норвегии с США в сфере обороны. Она подчеркнула, что новый документ предоставляет Вашингтону право задействовать специально создаваемые на отдельных норвежских объектах так называемые согласованные районы размещения своих сил и средств для тренировок и учений, обслуживание техники и позиционируется норвежскими властями как "важный вклад в укрепление связей с ключевым союзником ПО НАТО"."Расцениваем подобную активность, в том числе в непосредственной близости от российских границ, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в арктическом регионе, разрушению российско-норвежских отношений", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20210429/nato-1730387156.html
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мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), норвегия, сша, в мире