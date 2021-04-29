https://ria.ru/20210429/soglashenie-1730501453.html

Евросоюз одобрил торговое соглашение с Великобританией

Евросоюз одобрил торговое соглашение с Великобританией

Евросоюз завершил процедуру ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией, оно окончательно вступит в силу в срок, 1 мая, говорится в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:11

2021-04-29T15:11

2021-04-29T15:34

совет ес

евросоюз

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149405/66/1494056667_0:0:4544:2556_1920x0_80_0_0_17db0c2b6bc2efbc9c75ea6d0910ddf8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз завершил процедуру ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией, оно окончательно вступит в силу в срок, 1 мая, говорится в сообщении Совета ЕС.Это соглашение, в соответствии с которым страна и союз продолжают торговать без пошлин и квот, действует в предварительном режиме до 30 апреля. Срок этого режима ранее продлевался, чтобы стороны могли ратифицировать документ."Совет сегодня принял решение о заключении соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией", - говорится в релизе.Это последний шаг в ратификации документа со стороны ЕС.Теперь Евросоюз уведомит Великобританию об этом и до конца месяца опубликует текст соглашения в Официальном журнале ЕС.Первого мая 2021 года соглашение вступит в силу, сообщает Совет.Европарламент на пленарной сессии на текущей неделе подавляющим числом голосов - 660 "за" и 5 "против" - ратифицировал этот документ.Великобритания покинула Евросоюз, и 1 января текущего года завершился переходный период, в течение которого практически все в отношениях страны и союза оставалось как прежде. Это касалось и торговли: стороны не применяли пошлины и квоты к товарам друг друга, поскольку на Британию продолжали распространяться правила единого рынка ЕС.Нынешнее соглашение о торговле и сотрудничестве было достигнуто в самом конце декабря 2020 года после непростых и длительных переговоров, всего за несколько дней до ключевой даты завершения транзитного периода. Без этой договоренности экономические отношения сторон резко перешли бы в новую фазу, что повлекло бы за собой массу ощутимых проблем.Однако, поскольку оно было заключено впритык к "часу икс", то не успело пройти ратификацию до 1 января. Поэтому стороны решили применять его на временной основе.В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что соглашение не может дать Великобритании всех выгод в торговле с союзом, которые страна имела, будучи членом ЕС.По данным Евростата, за январь-февраль текущего года экспорт Евросоюза в Британию упал в годовом исчислении примерно на 20%, а импорт - на 47%. При этом Великобритания входит в тройку крупнейших торговых партнёров союза вместе с Китаем и США.

https://ria.ru/20201230/sdelka-1591640580.html

https://ria.ru/20210315/brexit-1601359011.html

https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592725861.html

https://ria.ru/20201231/brexit-1591345392.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет ес, евросоюз, великобритания, в мире