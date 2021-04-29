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Евросоюз одобрил торговое соглашение с Великобританией
Евросоюз одобрил торговое соглашение с Великобританией
Евросоюз завершил процедуру ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией, оно окончательно вступит в силу в срок, 1 мая, говорится в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:11
2021-04-29T15:34
совет ес
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз завершил процедуру ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией, оно окончательно вступит в силу в срок, 1 мая, говорится в сообщении Совета ЕС.Это соглашение, в соответствии с которым страна и союз продолжают торговать без пошлин и квот, действует в предварительном режиме до 30 апреля. Срок этого режима ранее продлевался, чтобы стороны могли ратифицировать документ."Совет сегодня принял решение о заключении соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией", - говорится в релизе.Это последний шаг в ратификации документа со стороны ЕС.Теперь Евросоюз уведомит Великобританию об этом и до конца месяца опубликует текст соглашения в Официальном журнале ЕС.Первого мая 2021 года соглашение вступит в силу, сообщает Совет.Европарламент на пленарной сессии на текущей неделе подавляющим числом голосов - 660 "за" и 5 "против" - ратифицировал этот документ.Великобритания покинула Евросоюз, и 1 января текущего года завершился переходный период, в течение которого практически все в отношениях страны и союза оставалось как прежде. Это касалось и торговли: стороны не применяли пошлины и квоты к товарам друг друга, поскольку на Британию продолжали распространяться правила единого рынка ЕС.Нынешнее соглашение о торговле и сотрудничестве было достигнуто в самом конце декабря 2020 года после непростых и длительных переговоров, всего за несколько дней до ключевой даты завершения транзитного периода. Без этой договоренности экономические отношения сторон резко перешли бы в новую фазу, что повлекло бы за собой массу ощутимых проблем.Однако, поскольку оно было заключено впритык к "часу икс", то не успело пройти ратификацию до 1 января. Поэтому стороны решили применять его на временной основе.В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что соглашение не может дать Великобритании всех выгод в торговле с союзом, которые страна имела, будучи членом ЕС.По данным Евростата, за январь-февраль текущего года экспорт Евросоюза в Британию упал в годовом исчислении примерно на 20%, а импорт - на 47%. При этом Великобритания входит в тройку крупнейших торговых партнёров союза вместе с Китаем и США.
https://ria.ru/20201230/sdelka-1591640580.html
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совет ес, евросоюз, великобритания, в мире

Евросоюз одобрил торговое соглашение с Великобританией

15:11 29.04.2021 (обновлено: 15:34 29.04.2021)
 
© AFP 2021 / John ThysФлаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AFP 2021 / John Thys
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз завершил процедуру ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией, оно окончательно вступит в силу в срок, 1 мая, говорится в сообщении Совета ЕС.
Это соглашение, в соответствии с которым страна и союз продолжают торговать без пошлин и квот, действует в предварительном режиме до 30 апреля. Срок этого режима ранее продлевался, чтобы стороны могли ратифицировать документ.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель после подписания торгового соглашения по Brexit в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 19:21
Эксперт оценила торговую сделку по Brexit между ЕС и Великобританией
"Совет сегодня принял решение о заключении соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией", - говорится в релизе.
Это последний шаг в ратификации документа со стороны ЕС.
Теперь Евросоюз уведомит Великобританию об этом и до конца месяца опубликует текст соглашения в Официальном журнале ЕС.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 17:39
ЕК начала разбирательство с Британией за нарушение договора о Brexit
Первого мая 2021 года соглашение вступит в силу, сообщает Совет.
Европарламент на пленарной сессии на текущей неделе подавляющим числом голосов - 660 "за" и 5 "против" - ратифицировал этот документ.
Великобритания покинула Евросоюз, и 1 января текущего года завершился переходный период, в течение которого практически все в отношениях страны и союза оставалось как прежде. Это касалось и торговли: стороны не применяли пошлины и квоты к товарам друг друга, поскольку на Британию продолжали распространяться правила единого рынка ЕС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 14:54
Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit
Нынешнее соглашение о торговле и сотрудничестве было достигнуто в самом конце декабря 2020 года после непростых и длительных переговоров, всего за несколько дней до ключевой даты завершения транзитного периода. Без этой договоренности экономические отношения сторон резко перешли бы в новую фазу, что повлекло бы за собой массу ощутимых проблем.
Однако, поскольку оно было заключено впритык к "часу икс", то не успело пройти ратификацию до 1 января. Поэтому стороны решили применять его на временной основе.
В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что соглашение не может дать Великобритании всех выгод в торговле с союзом, которые страна имела, будучи членом ЕС.
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
По данным Евростата, за январь-февраль текущего года экспорт Евросоюза в Британию упал в годовом исчислении примерно на 20%, а импорт - на 47%. При этом Великобритания входит в тройку крупнейших торговых партнёров союза вместе с Китаем и США.
 
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