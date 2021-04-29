https://ria.ru/20210429/sobaka-1730448997.html
В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
Следственные органы начали проверку после сообщений СМИ о нападении собаки на девятилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде в поселке Нижний Одес Сосногорского РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:54
2021-04-29T11:54
2021-04-29T11:54
россия
печора
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после сообщений СМИ о нападении собаки на девятилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде в поселке Нижний Одес Сосногорского района Коми, сообщает СУСК РФ по региону.Как следует из публикаций, собака напала на девятилетнюю девочку, когда та каталась на велосипеде, ребенок находится в больнице. По информации местных СМИ, поселковая администрация пока не отреагировала на обращение матери пострадавшей девочки.В марте республиканское следственное управление возбудило уголовное дело после нападения бездомных собак на четырехлетнюю девочку в городе Печора. У ребенка были зафиксированы раны головы, лица и ног.
https://ria.ru/20210429/sobaki-1730419122.html
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