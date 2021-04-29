https://ria.ru/20210429/sobaka-1730448997.html

В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку

В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку

Следственные органы начали проверку после сообщений СМИ о нападении собаки на девятилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде в поселке Нижний Одес Сосногорского РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:54

2021-04-29T11:54

2021-04-29T11:54

россия

печора

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после сообщений СМИ о нападении собаки на девятилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде в поселке Нижний Одес Сосногорского района Коми, сообщает СУСК РФ по региону.Как следует из публикаций, собака напала на девятилетнюю девочку, когда та каталась на велосипеде, ребенок находится в больнице. По информации местных СМИ, поселковая администрация пока не отреагировала на обращение матери пострадавшей девочки.В марте республиканское следственное управление возбудило уголовное дело после нападения бездомных собак на четырехлетнюю девочку в городе Печора. У ребенка были зафиксированы раны головы, лица и ног.

https://ria.ru/20210429/sobaki-1730419122.html

россия

печора

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, печора, происшествия