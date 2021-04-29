Минздрав Словакии опубликовал текст соглашения о закупке "Спутника V"
23:35 29.04.2021 (обновлено: 00:05 30.04.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
Отмечается, что обнародование контракта — обязательно условие для вынесения решения об использовании препарата.
Во вторник Минздрав сообщил, что российская сторона в течение месяца проведет экспертизу 600 доз вакцины из поставленной в Словакию партии. Отмечалось также, что окончательное решение об использовании препарата в стране примут по окончании этой процедуры.
На минувшей неделе словацкий министр здравоохранения Владимир Ленгварский заявил, что ведомство опубликует соглашение на поставку вакцины, даже если Москва будет против. На этом же активно настаивала президент республики Зузана Чапутова.
Создатели препарата заявили, что не возражают, но призвали обнародовать также и контракт на поставки препарата от компании Pfizer.
В начале апреля Российский фонд прямых инвестиций потребовал от Словакии вернуть поставленную партию "Спутника V" из-за нарушений соглашения. Как пояснялось, Братислава вопреки документу направила препарат на экспертизу в неодобренную ЕС лабораторию.
Сама поставка российской вакцины вызвала скандал и политический кризис в Словакии. Закупку инициировали тогдашние премьер Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи. Выяснилось, что они не поставили в известность о своем решении ни коллег по правительству, ни президента Чапутову, которые возражали против применения "Спутника V" до одобрения европейским регулятором. Разногласия привели к реорганизации кабмина.