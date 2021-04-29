https://ria.ru/20210429/shtraf-1730459072.html

Прокуратура попросила оставить в силе штраф Навальному по делу о клевете

Прокуратура попросила оставить в силе штраф Навальному по делу о клевете

Государственный обвинитель Екатерина Фролова в четверг попросила суд признать законным приговор Алексею Навальному, вынесенный по делу о клевете на ветерана... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:36

2021-04-29T12:36

2021-04-29T12:36

игнат артеменко

россия

ив роше

алексей навальный

москва

покров

происшествия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Государственный обвинитель Екатерина Фролова в четверг попросила суд признать законным приговор Алексею Навальному, вынесенный по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В конце февраля мировой суд признал Навального виновным в клевете и назначил ему штраф в 850 тысяч рублей. Защита Навального обжаловала это решение – апелляция рассматривается сегодня в Бабушкинском суде Москвы."Прошу признать приговор Алексею Навальному законным, а жалобу защитников оставить без удовлетворения как необоснованную", - заявила прокурор.Навальный продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730456438.html

https://ria.ru/20210427/navalnyy-1730229623.html

россия

москва

покров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игнат артеменко, россия, ив роше, алексей навальный, москва, покров, происшествия