Прокуратура попросила оставить в силе штраф Навальному по делу о клевете
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкВ Бабушкинском суде Москвы, где рассматривается жалоба на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Государственный обвинитель Екатерина Фролова в четверг попросила суд признать законным приговор Алексею Навальному, вынесенный по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце февраля мировой суд признал Навального виновным в клевете и назначил ему штраф в 850 тысяч рублей. Защита Навального обжаловала это решение – апелляция рассматривается сегодня в Бабушкинском суде Москвы.
"Прошу признать приговор Алексею Навальному законным, а жалобу защитников оставить без удовлетворения как необоснованную", - заявила прокурор.
Навальный продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.
Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.