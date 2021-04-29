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Россиян предупредили о фальшивых сайтах по продаже билетов на "Сапсан"
Россиян предупредили о фальшивых сайтах по продаже билетов на "Сапсан"
Мошенники перед майскими праздниками в России активизировали фальшивые онлайн-продажи билетов на "Сапсан", предупредили в международной компании Group-IB. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:14
2021-04-29T13:14
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мошенники перед майскими праздниками в России активизировали фальшивые онлайн-продажи билетов на "Сапсан", предупредили в международной компании Group-IB.По данным центра реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB, единичные мошеннические ресурсы по продаже билетов на "Сапсан" встречались и раньше. Так, в 2020 году таких ресурсов было обнаружено 21, за январь и февраль 2021 года – 2 и 3 соответственно.Как выяснила Group-IB, фальшивые ресурсы открывались в основном на мобильных устройствах — как на iOS, так и на Android, но встречались и те, которые "работали" в браузерах персональных компьютеров. Фишинговая кампания "разгонялась" с помощью рекламы, которая выводилась на первые позиции в поисковой выдаче в "Яндексе" или Google в ответ на запросы "билеты сапсан". Все рекламные объявления содержали адреса веб-ресурсов, лексически не связанные с "Сапсаном"."В схеме мошенничества использован классический сценарий: в поисках доступных билетов на "Сапсан" жертва, заманиваемая рекламой, попадает на сайт мошенников. Желая приобрести билет онлайн, она вводит данные банковской карты, в результате теряя и деньги, и данные "пластика", - рассказали в Group-IB.
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россия, яндекс, google, apple ios, group-ib, технологии, общество

Россиян предупредили о фальшивых сайтах по продаже билетов на "Сапсан"

13:14 29.04.2021
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мошенники перед майскими праздниками в России активизировали фальшивые онлайн-продажи билетов на "Сапсан", предупредили в международной компании Group-IB.
"Group-IB накануне майских праздников выявила фишинговую атаку на россиян: мошенники создали сеть фальшивых страниц по лже-продаже электронных билетов на поезд "Сапсан", нацеленных на кражу денежных средств и платежных данных пользователей. Сегодня часть ресурсов еще функционирует, Group-IB совместно с ОАО "РЖД" проводят мероприятия по их блокировке. Эксперты призывают пользователей быть внимательными при покупке билетов на поезд онлайн", - говорится в сообщении.
По данным центра реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB, единичные мошеннические ресурсы по продаже билетов на "Сапсан" встречались и раньше. Так, в 2020 году таких ресурсов было обнаружено 21, за январь и февраль 2021 года – 2 и 3 соответственно.
"Мошенники активизировались в апреле, перед майскими праздниками. К середине месяца количество уникальных фишинговых доменов составляло уже 13. На данный момент большинство из них заблокированы", - сообщили в компании.
Как выяснила Group-IB, фальшивые ресурсы открывались в основном на мобильных устройствах — как на iOS, так и на Android, но встречались и те, которые "работали" в браузерах персональных компьютеров. Фишинговая кампания "разгонялась" с помощью рекламы, которая выводилась на первые позиции в поисковой выдаче в "Яндексе" или Google в ответ на запросы "билеты сапсан". Все рекламные объявления содержали адреса веб-ресурсов, лексически не связанные с "Сапсаном".
"В схеме мошенничества использован классический сценарий: в поисках доступных билетов на "Сапсан" жертва, заманиваемая рекламой, попадает на сайт мошенников. Желая приобрести билет онлайн, она вводит данные банковской карты, в результате теряя и деньги, и данные "пластика", - рассказали в Group-IB.
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