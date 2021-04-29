https://ria.ru/20210429/sapsan-1730469511.html

Россиян предупредили о фальшивых сайтах по продаже билетов на "Сапсан"

Россиян предупредили о фальшивых сайтах по продаже билетов на "Сапсан"

Мошенники перед майскими праздниками в России активизировали фальшивые онлайн-продажи билетов на "Сапсан", предупредили в международной компании Group-IB. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:14

2021-04-29T13:14

2021-04-29T13:14

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мошенники перед майскими праздниками в России активизировали фальшивые онлайн-продажи билетов на "Сапсан", предупредили в международной компании Group-IB.По данным центра реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB, единичные мошеннические ресурсы по продаже билетов на "Сапсан" встречались и раньше. Так, в 2020 году таких ресурсов было обнаружено 21, за январь и февраль 2021 года – 2 и 3 соответственно.Как выяснила Group-IB, фальшивые ресурсы открывались в основном на мобильных устройствах — как на iOS, так и на Android, но встречались и те, которые "работали" в браузерах персональных компьютеров. Фишинговая кампания "разгонялась" с помощью рекламы, которая выводилась на первые позиции в поисковой выдаче в "Яндексе" или Google в ответ на запросы "билеты сапсан". Все рекламные объявления содержали адреса веб-ресурсов, лексически не связанные с "Сапсаном"."В схеме мошенничества использован классический сценарий: в поисках доступных билетов на "Сапсан" жертва, заманиваемая рекламой, попадает на сайт мошенников. Желая приобрести билет онлайн, она вводит данные банковской карты, в результате теряя и деньги, и данные "пластика", - рассказали в Group-IB.

https://ria.ru/20210428/moshennichestvo-1730279939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, google, apple ios, group-ib, технологии, общество