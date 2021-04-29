https://ria.ru/20210429/ryazan-1730448617.html

Удобства на расстоянии. Как в Рязани придумывают системы "умный дом"

Удобства на расстоянии. Как в Рязани придумывают системы "умный дом"

Больше десяти лет назад специалист по электронике из Рязани Александр Лебедянцев начал разрабатывать устройства для "умного дома". Сегодня в его компании... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:37

2021-04-29T13:37

2021-04-29T13:37

мсп банк

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Больше десяти лет назад специалист по электронике из Рязани Александр Лебедянцев начал разрабатывать устройства для "умного дома". Сегодня в его компании работают более 20 человек, а оригинальные системы продаются по всей России. Вскипятить чайник, не вставая с дивана, контролировать дачный дом, находясь при этом в городе, или же обеспечить безопасность своего жилья – сегодня системы "умный дом" стали частью жизни современного человека. "Раньше многие считали, что это почти фантастика, сегодня "умный дом" стал делом привычным. Если раньше нужно было объяснять, что к чему, то сейчас покупатели сами прекрасно знают, что это такое", – рассказывает генеральный директор рязанской компании ИПРО Александр Лебедянцев. Его предприятие занимается разработкой и производством разных систем для "умного дома": от сигнализаций и устройств, которые помогут обеспечить безопасность жилья, до дистанционного управления электроприборами. Активно интересоваться и приобретать такие устройства потребители стали в последние два года. А в 2009 году Александр начинал один: занимался электроникой, работал с компьютерами. Со временем заинтересовался микроконтроллерами – это именно те конструкции, которые отвечают за нашу бытовую технику, а также обеспечивают работу домашних автоматических систем. "Мне понравилось то, что сами микроконтроллеры недорогие, но на их основе можно делать разные решения – просто пишешь программу и создаешь устройство. В этом деле все зависит от тебя. Я начал придумывать в первую очередь системы безопасности для домов", – объясняет Александр. По его словам, именно о безопасности загородных домов частные клиенты беспокоятся прежде всего.Предприниматель признается, что и сам пользуется разработками своей компании. В загородном доме он установил проводные датчики, предусмотрев систему еще при строительстве. Он говорит, что сотрудники компании всегда сами тестируют и дорабатывают продукцию, стараются сделать так, чтобы управление было максимально простым, а функционал – разнообразным. По словам Александра, помимо систем безопасности люди активно покупают устройства, которые позволяют дистанционно контролировать отопление. Благодаря этому можно не только поддерживать нужную температуру, но и экономить на газе или электричестве. Еще одно усовершенствование дачной жизни – автоматические системы полива участка. Не так давно Лебедянцев обратился в МСП Банк, где ему одобрили кредитную линию под выгодный процент. Деньги пойдут на развитие производства. В ближайших планах компании – усовершенствование систем безопасности. Предприниматель намерен начать сотрудничество со строительными компаниями с тем, чтобы системы безопасности встраивались в уже готовые квартиры. К тому же в планах – запуск собственного производства в Рязани. Несмотря на то, что линия будет полностью автоматизирована, это все равно создаст дополнительные рабочие места, ведь контроль производства никто не отменял.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мсп банк, технологии, новости компаний - экономика