https://ria.ru/20210429/rezolyutsiya-1730543292.html

Европарламент утвердил резолюцию о действиях в отношении России

Европарламент утвердил резолюцию о действиях в отношении России

Европейский парламент в своей итоговой резолюции после дебатов на апрельской пленарной сессии призвал ЕС выработать новый стратегический подход в отношениях с... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:38

2021-04-29T17:38

2021-04-29T20:27

евросоюз

в мире

россия

европарламент

украина

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент в своей итоговой резолюции после дебатов на апрельской пленарной сессии призвал ЕС выработать новый стратегический подход в отношениях с Россией, больше помогать гражданскому обществу, ограничить сотрудничество с российскими властями."Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами", - указывается в документе.Депутаты подчеркнули, что "любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека".Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов. Резолюцию под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака на Чешскую Республику" поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html

https://ria.ru/20210422/swift-1729385421.html

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евросоюз, в мире, россия, европарламент, украина