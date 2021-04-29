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Европарламент утвердил резолюцию о действиях в отношении России
Европарламент утвердил резолюцию о действиях в отношении России
Европейский парламент в своей итоговой резолюции после дебатов на апрельской пленарной сессии призвал ЕС выработать новый стратегический подход в отношениях с... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:38
2021-04-29T20:27
евросоюз
в мире
россия
европарламент
украина
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент в своей итоговой резолюции после дебатов на апрельской пленарной сессии призвал ЕС выработать новый стратегический подход в отношениях с Россией, больше помогать гражданскому обществу, ограничить сотрудничество с российскими властями."Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами", - указывается в документе.Депутаты подчеркнули, что "любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека".Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов. Резолюцию под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака на Чешскую Республику" поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html
https://ria.ru/20210422/swift-1729385421.html
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евросоюз, в мире, россия, европарламент, украина

Европарламент утвердил резолюцию о действиях в отношении России

17:38 29.04.2021 (обновлено: 20:27 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент в своей итоговой резолюции после дебатов на апрельской пленарной сессии призвал ЕС выработать новый стратегический подход в отношениях с Россией, больше помогать гражданскому обществу, ограничить сотрудничество с российскими властями.
"Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами", - указывается в документе.
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Депутаты подчеркнули, что "любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека".
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов. Резолюцию под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака на Чешскую Республику" поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.
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Глава МИД Украины Кулеба призвал ЕС отключить Россию от SWIFT
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
 
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