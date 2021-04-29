Европарламент утвердил резолюцию о действиях в отношении России
17:38 29.04.2021 (обновлено: 20:27 29.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент в своей итоговой резолюции после дебатов на апрельской пленарной сессии призвал ЕС выработать новый стратегический подход в отношениях с Россией, больше помогать гражданскому обществу, ограничить сотрудничество с российскими властями.
"Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами", - указывается в документе.
23 апреля, 08:36В ЕС назвали условие для полноценного диалога с Россией
Депутаты подчеркнули, что "любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека".
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов. Резолюцию под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака на Чешскую Республику" поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.
22 апреля, 00:42Глава МИД Украины Кулеба призвал ЕС отключить Россию от SWIFT
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.