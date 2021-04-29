https://ria.ru/20210429/renovatsiya-1730584023.html

Воробьев гарантировал хорошее жилье для участников программы реновации

Воробьев гарантировал хорошее жилье для участников программы реновации

Программа реновации в Московской области гарантирует, что условия жилья не ухудшатся. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью на телеканале "360". РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:59

2021-04-29T20:59

2021-04-29T20:59

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Программа реновации в Московской области гарантирует, что условия жилья не ухудшатся. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью на телеканале "360".Власти Москвы, которые первыми запустили реновацию, сначала столкнулись с полным неприятием со стороны местных жителей, напомнил глава Подмосковья. Однако спустя время ситуация полностью изменилась, поэтому многие встали в очередь для включения их домов в программу."Самое главное, чтобы было доверие. И мне нечего скрывать. Я обеспокоен жилищным фондом. Нам в некоторых городах даже далеко до пятиэтажек, которые в Москве разрушают. Я показал на слайдах бараки и дома, в которых жить в XXI веке люди не должны", – заявил Воробьев.По его словам, задача властей – обеспечить человеку перемены к лучшему. Прежде всего с горожанами будут вести диалог, при выборе места для нового дома учитываются все нюансы и требования.Основные работы стартуют в 2023 году, они позволят переселить из ветхого жилья в современные дома более одного миллиона жителей.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)