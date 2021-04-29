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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210429/renovatsiya-1730584023.html
Воробьев гарантировал хорошее жилье для участников программы реновации
Воробьев гарантировал хорошее жилье для участников программы реновации
Программа реновации в Московской области гарантирует, что условия жилья не ухудшатся. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью на телеканале "360". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:59
2021-04-29T20:59
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Программа реновации в Московской области гарантирует, что условия жилья не ухудшатся. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью на телеканале "360".Власти Москвы, которые первыми запустили реновацию, сначала столкнулись с полным неприятием со стороны местных жителей, напомнил глава Подмосковья. Однако спустя время ситуация полностью изменилась, поэтому многие встали в очередь для включения их домов в программу."Самое главное, чтобы было доверие. И мне нечего скрывать. Я обеспокоен жилищным фондом. Нам в некоторых городах даже далеко до пятиэтажек, которые в Москве разрушают. Я показал на слайдах бараки и дома, в которых жить в XXI веке люди не должны", – заявил Воробьев.По его словам, задача властей – обеспечить человеку перемены к лучшему. Прежде всего с горожанами будут вести диалог, при выборе места для нового дома учитываются все нюансы и требования.Основные работы стартуют в 2023 году, они позволят переселить из ветхого жилья в современные дома более одного миллиона жителей.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев гарантировал хорошее жилье для участников программы реновации

20:59 29.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников Девушка стоит у окна в одной из квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
Девушка стоит у окна в одной из квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Программа реновации в Московской области гарантирует, что условия жилья не ухудшатся. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью на телеканале "360".
Власти Москвы, которые первыми запустили реновацию, сначала столкнулись с полным неприятием со стороны местных жителей, напомнил глава Подмосковья. Однако спустя время ситуация полностью изменилась, поэтому многие встали в очередь для включения их домов в программу.
"Самое главное, чтобы было доверие. И мне нечего скрывать. Я обеспокоен жилищным фондом. Нам в некоторых городах даже далеко до пятиэтажек, которые в Москве разрушают. Я показал на слайдах бараки и дома, в которых жить в XXI веке люди не должны", – заявил Воробьев.
По его словам, задача властей – обеспечить человеку перемены к лучшему. Прежде всего с горожанами будут вести диалог, при выборе места для нового дома учитываются все нюансы и требования.

Реновация, может быть, это и смелое слово для кого-то, но мы точно пойдем этим путем. Мы здесь для того, чтобы решать проблемы", – добавил губернатор.

Основные работы стартуют в 2023 году, они позволят переселить из ветхого жилья в современные дома более одного миллиона жителей.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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