https://ria.ru/20210429/ranenie-1730455280.html

В Новосибирске мужчина ранил ножом продавщицу

В Новосибирске мужчина ранил ножом продавщицу

Тридцатитрехлетний житель Иркутской области с ножом напал на знакомую продавщицу одного из магазинов в новосибирском Академгородке, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:24

2021-04-29T12:24

2021-04-29T12:24

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гумвд

иркутская область

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Тридцатитрехлетний житель Иркутской области с ножом напал на знакомую продавщицу одного из магазинов в новосибирском Академгородке, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по Новосибирской области.По данным управления Росгвардии по Новосибирской области, экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о нападении на женщину в магазине. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили мужчину, который, угрожая ножом, удерживал девушку, на теле которой были видны следы порезов. В полиции уточнили, что все произошло утром 26 апреля."Гражданка умоляла мужчину освободить ее, но тот не реагировал на уговоры. Требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия также были проигнорированы. В какой-то момент злоумышленник потерял бдительность, и женщине удалось вырваться из рук захватчика", - рассказали в ГУМВД.В управлении сообщили, что сотрудники Росгвардии обезвредили подозреваемого и задержали его. Девушку бригада скорой помощи госпитализировала с ножевыми ранениями правого бедра и левого предплечья."Задержанным оказался ранее не судимый 33-летний знакомый потерпевшей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщил собеседник агентства.По данным некоторых СМИ, подозреваемый работает фитнес-тренером в Иркутской области, а потерпевшая – его бывшая жена.

https://ria.ru/20210428/arest-1730344112.html

https://rsport.ria.ru/20210421/napadenie-1729210626.html

россия

иркутская область

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, иркутская область, новосибирская область, происшествия