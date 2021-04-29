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В Новосибирске мужчина ранил ножом продавщицу
В Новосибирске мужчина ранил ножом продавщицу
Тридцатитрехлетний житель Иркутской области с ножом напал на знакомую продавщицу одного из магазинов в новосибирском Академгородке, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:24
2021-04-29T12:24
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
иркутская область
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Тридцатитрехлетний житель Иркутской области с ножом напал на знакомую продавщицу одного из магазинов в новосибирском Академгородке, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по Новосибирской области.По данным управления Росгвардии по Новосибирской области, экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о нападении на женщину в магазине. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили мужчину, который, угрожая ножом, удерживал девушку, на теле которой были видны следы порезов. В полиции уточнили, что все произошло утром 26 апреля."Гражданка умоляла мужчину освободить ее, но тот не реагировал на уговоры. Требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия также были проигнорированы. В какой-то момент злоумышленник потерял бдительность, и женщине удалось вырваться из рук захватчика", - рассказали в ГУМВД.В управлении сообщили, что сотрудники Росгвардии обезвредили подозреваемого и задержали его. Девушку бригада скорой помощи госпитализировала с ножевыми ранениями правого бедра и левого предплечья."Задержанным оказался ранее не судимый 33-летний знакомый потерпевшей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщил собеседник агентства.По данным некоторых СМИ, подозреваемый работает фитнес-тренером в Иркутской области, а потерпевшая – его бывшая жена.
https://ria.ru/20210428/arest-1730344112.html
https://rsport.ria.ru/20210421/napadenie-1729210626.html
россия
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, иркутская область, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске мужчина ранил ножом продавщицу

12:24 29.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Тридцатитрехлетний житель Иркутской области с ножом напал на знакомую продавщицу одного из магазинов в новосибирском Академгородке, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по Новосибирской области.
По данным управления Росгвардии по Новосибирской области, экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о нападении на женщину в магазине. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили мужчину, который, угрожая ножом, удерживал девушку, на теле которой были видны следы порезов. В полиции уточнили, что все произошло утром 26 апреля.
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"Гражданка умоляла мужчину освободить ее, но тот не реагировал на уговоры. Требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия также были проигнорированы. В какой-то момент злоумышленник потерял бдительность, и женщине удалось вырваться из рук захватчика", - рассказали в ГУМВД.
В управлении сообщили, что сотрудники Росгвардии обезвредили подозреваемого и задержали его. Девушку бригада скорой помощи госпитализировала с ножевыми ранениями правого бедра и левого предплечья.
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"Задержанным оказался ранее не судимый 33-летний знакомый потерпевшей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщил собеседник агентства.
По данным некоторых СМИ, подозреваемый работает фитнес-тренером в Иркутской области, а потерпевшая – его бывшая жена.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГУМВДИркутская областьНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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