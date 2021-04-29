https://ria.ru/20210429/proisshestviya-1730447505.html
На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который в Telegram-канале призвал к физическому уничтожению сотрудников полиции Курганской области, сообщила РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:45
2021-04-29T11:45
2021-04-29T11:45
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
курганская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который в Telegram-канале призвал к физическому уничтожению сотрудников полиции Курганской области, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.По данным пресс-службы, 47-летний житель Москвы в ходе обсуждения новостей Курганской области в одном из Telegram-каналов оставил запись, в которой пытался побудить подписчиков к физическому уничтожению сотрудников полиции. Как заявляет ФСБ, он признал вину в публичном призыве к экстремистской деятельности."По данному факту следственным подразделением регионального Управления ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что подобный противоправный контент входит в список запрещенных в РФ экстремистских материалов, их размещение влечет уголовную ответственность.
https://ria.ru/20210428/telegram-1730243514.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, курганская область, происшествия