https://ria.ru/20210429/proisshestviya-1730447505.html

На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией

На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который в Telegram-канале призвал к физическому уничтожению сотрудников полиции Курганской области, сообщила РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:45

2021-04-29T11:45

2021-04-29T11:45

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

курганская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который в Telegram-канале призвал к физическому уничтожению сотрудников полиции Курганской области, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.По данным пресс-службы, 47-летний житель Москвы в ходе обсуждения новостей Курганской области в одном из Telegram-каналов оставил запись, в которой пытался побудить подписчиков к физическому уничтожению сотрудников полиции. Как заявляет ФСБ, он признал вину в публичном призыве к экстремистской деятельности."По данному факту следственным подразделением регионального Управления ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что подобный противоправный контент входит в список запрещенных в РФ экстремистских материалов, их размещение влечет уголовную ответственность.

https://ria.ru/20210428/telegram-1730243514.html

россия

москва

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, курганская область, происшествия