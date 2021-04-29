https://ria.ru/20210429/prodazha-1730586064.html

Оппозиция в Раде потребовала отменить закон о продаже земли иностранцам

Оппозиция в Раде потребовала отменить закон о продаже земли иностранцам

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отменить решение о принятии законопроекта, который расширяет возможности иностранцев на... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T21:24

2021-04-29T21:24

2021-04-29T21:24

оппозиционная платформа - за жизнь

дмитрий разумков

верховная рада украины

мвф

украина

в мире

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отменить решение о принятии законопроекта, который расширяет возможности иностранцев на покупку земель на Украине, говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте в четверг.Ранее, 28 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранных граждан на покупку земель на Украине. В частности, отменяется норма, обязующая проводить согласование сделок с кабмином. Поддержали законопроект 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.В "Оппозиционной платформе" считают, что этот законопроект противоречит положениям Декларации о государственном суверенитете Украины и конституции. Также в партии утверждают, что при его рассмотрении был нарушен регламент Верховной рады."Положения проекта закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к получению в собственность земельных участков и фактически приводят к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность землю сельскохозяйственного назначения… Фракция считает принятие законопроекта №2194 противоправным и требует его отменить", - говорится в заявлении партии.В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Изначально этот закон предполагал, что иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в январе заявил, что такой референдум может пройти на Украине в 2022 году, "если на то будет воля народа".Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603848067.html

https://ria.ru/20210218/ukraina-1597843201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, дмитрий разумков, верховная рада украины, мвф, украина, в мире