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Оппозиция в Раде потребовала отменить закон о продаже земли иностранцам
Оппозиция в Раде потребовала отменить закон о продаже земли иностранцам
Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отменить решение о принятии законопроекта, который расширяет возможности иностранцев на... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:24
2021-04-29T21:24
оппозиционная платформа - за жизнь
дмитрий разумков
верховная рада украины
мвф
украина
в мире
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отменить решение о принятии законопроекта, который расширяет возможности иностранцев на покупку земель на Украине, говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте в четверг.Ранее, 28 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранных граждан на покупку земель на Украине. В частности, отменяется норма, обязующая проводить согласование сделок с кабмином. Поддержали законопроект 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.В "Оппозиционной платформе" считают, что этот законопроект противоречит положениям Декларации о государственном суверенитете Украины и конституции. Также в партии утверждают, что при его рассмотрении был нарушен регламент Верховной рады."Положения проекта закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к получению в собственность земельных участков и фактически приводят к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность землю сельскохозяйственного назначения… Фракция считает принятие законопроекта №2194 противоправным и требует его отменить", - говорится в заявлении партии.В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Изначально этот закон предполагал, что иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в январе заявил, что такой референдум может пройти на Украине в 2022 году, "если на то будет воля народа".Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.
https://ria.ru/20210402/ukraina-1603848067.html
https://ria.ru/20210218/ukraina-1597843201.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, дмитрий разумков, верховная рада украины, мвф, украина, в мире

Оппозиция в Раде потребовала отменить закон о продаже земли иностранцам

21:24 29.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отменить решение о принятии законопроекта, который расширяет возможности иностранцев на покупку земель на Украине, говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте в четверг.
Ранее, 28 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранных граждан на покупку земель на Украине. В частности, отменяется норма, обязующая проводить согласование сделок с кабмином. Поддержали законопроект 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
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В "Оппозиционной платформе" считают, что этот законопроект противоречит положениям Декларации о государственном суверенитете Украины и конституции. Также в партии утверждают, что при его рассмотрении был нарушен регламент Верховной рады.
"Положения проекта закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к получению в собственность земельных участков и фактически приводят к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность землю сельскохозяйственного назначения… Фракция считает принятие законопроекта №2194 противоправным и требует его отменить", - говорится в заявлении партии.
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В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Изначально этот закон предполагал, что иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в январе заявил, что такой референдум может пройти на Украине в 2022 году, "если на то будет воля народа".
Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.
 
Оппозиционная платформа - За жизньДмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныМВФУкраинаВ мире
 
 
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