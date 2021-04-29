https://ria.ru/20210429/probki-1730489796.html

Пробки в Москве достигли семи баллов

Пробки в Москве достигли семи баллов

Пробки на дорогах Москвы уже достигли 7 баллов, к вечеру ожидается до 9 баллов из-за репетиции Парада Победы, водителям советуют пересесть на общественный... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:29

2021-04-29T14:29

2021-04-29T14:29

садовое кольцо (москва)

россия

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы уже достигли 7 баллов, к вечеру ожидается до 9 баллов из-за репетиции Парада Победы, водителям советуют пересесть на общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что с 17.30 будет ограничено движение на центральных улицах, Звенигородском шоссе и части Садового кольца. А с 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку.Также будут изменены маршруты наземного транспорта на северо-западе и в центре города.

https://ria.ru/20210416/probki-1728511940.html

садовое кольцо (москва)

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садовое кольцо (москва), россия, городское хозяйство москвы, москва, общество