https://ria.ru/20210429/probki-1730489796.html
Пробки в Москве достигли семи баллов
Пробки в Москве достигли семи баллов
Пробки на дорогах Москвы уже достигли 7 баллов, к вечеру ожидается до 9 баллов из-за репетиции Парада Победы, водителям советуют пересесть на общественный... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:29
2021-04-29T14:29
2021-04-29T14:29
садовое кольцо (москва)
россия
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы уже достигли 7 баллов, к вечеру ожидается до 9 баллов из-за репетиции Парада Победы, водителям советуют пересесть на общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что с 17.30 будет ограничено движение на центральных улицах, Звенигородском шоссе и части Садового кольца. А с 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку.Также будут изменены маршруты наземного транспорта на северо-западе и в центре города.
https://ria.ru/20210416/probki-1728511940.html
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садовое кольцо (москва), россия, городское хозяйство москвы, москва, общество