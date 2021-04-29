Байден призвал республиканцев работать сообща над реформой полиции

"Мы должны объединиться. Чтобы восстановить доверие между правоохранителями и людьми, которым они служат. Чтобы искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия. И чтобы осуществить реформу полиции имени Джоржа Флойда, которая уже прошла палату представителей. Я знаю, что у республиканцев есть свои идеи, и они вовлечены в продуктивные обсуждения с демократами. Мы должны работать вместе, чтобы найти консенсус" , - говорится в тексте речи Байдена к конгрессу.