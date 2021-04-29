Песков заявил о бесполезности политики кнута и пряника в отношении России
15:47 29.04.2021 (обновлено: 17:50 29.04.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр — РИА Новости. Политика кнута и пряника, которую США используют в отношении России, не имеет перспектив и будет вызывать исключительно противодействие, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Такой подход, по его словам, в Соединенных Штатах называется "двухтрековым".
"Применимо ли это к России? Ответ очевидный: нет. И (Владимир. — Прим. ред.) Путин дал это абсолютно четко понять всем, и Вашингтону в частности. Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет", — пояснил чиновник.
Пресс-секретарь Путина также назвал заявления американских властей о готовности вести за собой мир атавизмами прошлого.
"Претендовать на роль Моисея, который ведет евреев в пустыне, — во-первых, мы не в пустыне, и мир гораздо богаче, чем Соединенные Штаты Америки", — заявил Песков.
Сейчас, по его словам, формируются разные объединения, которые могут сравняться или даже превзойти США и которые являются четвертью мировой экономики. Он привел в пример Китай, который по паритету покупательной способности готов сравняться с Соединенными Штатами.
"Поэтому претендовать на роль Моисея вряд ли правильно", — заключил.
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