Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/politika-1730509224.html
Песков заявил о бесполезности политики кнута и пряника в отношении России
Песков заявил о бесполезности политики кнута и пряника в отношении России
Политика кнута и пряника, которую США используют в отношении России, не имеет перспектив и будет вызывать исключительно противодействие, заявил в эфире Первого... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:47
2021-04-29T17:50
джо байден
владимир путин
москва
россия
дмитрий песков
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр — РИА Новости. Политика кнута и пряника, которую США используют в отношении России, не имеет перспектив и будет вызывать исключительно противодействие, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Такой подход, по его словам, в Соединенных Штатах называется "двухтрековым".Пресс-секретарь Путина также назвал заявления американских властей о готовности вести за собой мир атавизмами прошлого.Сейчас, по его словам, формируются разные объединения, которые могут сравняться или даже превзойти США и которые являются четвертью мировой экономики. Он привел в пример Китай, который по паритету покупательной способности готов сравняться с Соединенными Штатами."Поэтому претендовать на роль Моисея вряд ли правильно", — заключил.Отношения Москвы и Вашингтона в последнее время находятся в кризисе. Диалог сторон ухудшился после резких высказываний американского президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, а также введения новых ограничений и высылки десяти сотрудников российского посольства.Россия в ответ выслала десять американских дипломатов, а остальным запретили свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва ввела персональные санкции против бывших и действующих чиновников Белого дома. В МИД отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
https://ria.ru/20210420/ataka-1729053460.html
https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729497073.html
москва
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec8ff73e74bcb85f713b04c22138c36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, владимир путин, москва, россия, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире

Песков заявил о бесполезности политики кнута и пряника в отношении России

15:47 29.04.2021 (обновлено: 17:50 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр — РИА Новости. Политика кнута и пряника, которую США используют в отношении России, не имеет перспектив и будет вызывать исключительно противодействие, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Такой подход, по его словам, в Соединенных Штатах называется "двухтрековым".

"Применимо ли это к России? Ответ очевидный: нет. И (Владимир. — Прим. ред.) Путин дал это абсолютно четко понять всем, и Вашингтону в частности. Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет", — пояснил чиновник.

Пресс-секретарь Путина также назвал заявления американских властей о готовности вести за собой мир атавизмами прошлого.

"Претендовать на роль Моисея, который ведет евреев в пустыне, — во-первых, мы не в пустыне, и мир гораздо богаче, чем Соединенные Штаты Америки", — заявил Песков.

Сейчас, по его словам, формируются разные объединения, которые могут сравняться или даже превзойти США и которые являются четвертью мировой экономики. Он привел в пример Китай, который по паритету покупательной способности готов сравняться с Соединенными Штатами.
"Поэтому претендовать на роль Моисея вряд ли правильно", — заключил.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 11:01
Рябков заявил о "фронтальной атаке" западных стран на Россию
Отношения Москвы и Вашингтона в последнее время находятся в кризисе. Диалог сторон ухудшился после резких высказываний американского президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, а также введения новых ограничений и высылки десяти сотрудников российского посольства.
Россия в ответ выслала десять американских дипломатов, а остальным запретили свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва ввела персональные санкции против бывших и действующих чиновников Белого дома. В МИД отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 16:50
В МИД назвали высылку Западом российских дипломатов сезонным явлением
 
Джо БайденВладимир ПутинМоскваРоссияДмитрий ПесковВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
Лента новостейМолния