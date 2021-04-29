https://ria.ru/20210429/politika-1730509224.html

Песков заявил о бесполезности политики кнута и пряника в отношении России

Песков заявил о бесполезности политики кнута и пряника в отношении России

Политика кнута и пряника, которую США используют в отношении России, не имеет перспектив и будет вызывать исключительно противодействие, заявил в эфире Первого... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:47

2021-04-29T15:47

2021-04-29T17:50

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владимир путин

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дмитрий песков

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр — РИА Новости. Политика кнута и пряника, которую США используют в отношении России, не имеет перспектив и будет вызывать исключительно противодействие, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Такой подход, по его словам, в Соединенных Штатах называется "двухтрековым".Пресс-секретарь Путина также назвал заявления американских властей о готовности вести за собой мир атавизмами прошлого.Сейчас, по его словам, формируются разные объединения, которые могут сравняться или даже превзойти США и которые являются четвертью мировой экономики. Он привел в пример Китай, который по паритету покупательной способности готов сравняться с Соединенными Штатами."Поэтому претендовать на роль Моисея вряд ли правильно", — заключил.Отношения Москвы и Вашингтона в последнее время находятся в кризисе. Диалог сторон ухудшился после резких высказываний американского президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, а также введения новых ограничений и высылки десяти сотрудников российского посольства.Россия в ответ выслала десять американских дипломатов, а остальным запретили свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва ввела персональные санкции против бывших и действующих чиновников Белого дома. В МИД отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.

https://ria.ru/20210420/ataka-1729053460.html

https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729497073.html

москва

россия

вашингтон (город)

сша

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джо байден, владимир путин, москва, россия, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире