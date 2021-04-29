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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210429/polikliniki-1730477149.html
В Минздраве Подмосковья рассказали о работе поликлиник в праздники
В Минздраве Подмосковья рассказали о работе поликлиник в праздники
В Минздраве Московской области сообщили, как будут работать подмосковные поликлиники на майские выходные, пункты вакцинации при этом будут открыты все дни с 1... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:43
2021-04-29T13:43
новости подмосковья
светлана стригункова
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1730477149.jpg?1619693039
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Минздраве Московской области сообщили, как будут работать подмосковные поликлиники на майские выходные, пункты вакцинации при этом будут открыты все дни с 1 по 10 мая."В Московской области утверждён график работы государственных медицинских организаций на период с 1 по 10 мая. Так, амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому населению, будет работать 4, 5, 6, 7 мая – с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая – с 08.00 до 16.00. Пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках в каждом городском округе будут работать ежедневно с 1 по 10 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.Отмечается, что детские амбулаторные больницы будут принимать юных пациентов с 4 по 7 мая – с 8:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая – с 9:00 до 15:00. Отделения неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 23:00.Записаться на приём к любому медицинскому специалисту можно через портал "Госуслуги", по телефону 8-800-550-50-30, а также в самой поликлинике.
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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светлана стригункова , коронавирус в россии, московская область (подмосковье)

В Минздраве Подмосковья рассказали о работе поликлиник в праздники

13:43 29.04.2021
 
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Минздраве Московской области сообщили, как будут работать подмосковные поликлиники на майские выходные, пункты вакцинации при этом будут открыты все дни с 1 по 10 мая.
"В Московской области утверждён график работы государственных медицинских организаций на период с 1 по 10 мая. Так, амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому населению, будет работать 4, 5, 6, 7 мая – с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая – с 08.00 до 16.00. Пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках в каждом городском округе будут работать ежедневно с 1 по 10 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
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Отмечается, что детские амбулаторные больницы будут принимать юных пациентов с 4 по 7 мая – с 8:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая – с 9:00 до 15:00. Отделения неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 23:00.
"Мы понимаем, что многие жители Подмосковья планируют провести предстоящие майские праздники за городом. Вместе с тем, наши поликлиники готовы оказать медицинскую помощь тем, кто в эти дни за ней обратится - придёт на приём к врачу или захочет пройти вакцинацию от COVID-19", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Записаться на приём к любому медицинскому специалисту можно через портал "Госуслуги", по телефону 8-800-550-50-30, а также в самой поликлинике.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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