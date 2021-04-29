https://ria.ru/20210429/polikliniki-1730477149.html

В Минздраве Подмосковья рассказали о работе поликлиник в праздники

В Минздраве Подмосковья рассказали о работе поликлиник в праздники

В Минздраве Московской области сообщили, как будут работать подмосковные поликлиники на майские выходные, пункты вакцинации при этом будут открыты все дни с 1... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:43

2021-04-29T13:43

2021-04-29T13:43

новости подмосковья

светлана стригункова

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1730477149.jpg?1619693039

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Минздраве Московской области сообщили, как будут работать подмосковные поликлиники на майские выходные, пункты вакцинации при этом будут открыты все дни с 1 по 10 мая."В Московской области утверждён график работы государственных медицинских организаций на период с 1 по 10 мая. Так, амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому населению, будет работать 4, 5, 6, 7 мая – с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая – с 08.00 до 16.00. Пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках в каждом городском округе будут работать ежедневно с 1 по 10 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.Отмечается, что детские амбулаторные больницы будут принимать юных пациентов с 4 по 7 мая – с 8:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая – с 9:00 до 15:00. Отделения неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 23:00.Записаться на приём к любому медицинскому специалисту можно через портал "Госуслуги", по телефону 8-800-550-50-30, а также в самой поликлинике.

https://ria.ru/20210428/vyplaty-1730339180.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, московская область (подмосковье)