Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/pogoda-1730417256.html
Москвичам пообещали небольшой дождь и до 13 градусов тепла
Москвичам пообещали небольшой дождь и до 13 градусов тепла
Небольшой дождь и потепление до плюс 13 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:08
2021-04-29T08:08
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729211468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_57e13208cb5edec255b015bc60f152db.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Небольшой дождь и потепление до плюс 13 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Большую часть четверга синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона, центр которого обоснуется над Нижним Поволжьем, благодаря чему москвичей ждет относительно погожий денек с усилением дневного прогрева воздуха почти до своей климатической нормы. Лишь поздним вечером, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, вечером с 20 до 23 часов местами возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец.По его словам, температура воздуха в таких условиях повысится до плюс 11-13, в Подмосковье 9-14 градусов умеренного тепла."Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20210425/pogoda-1729809359.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729211468_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_6ecc9292ca34ac625cd6327002b9e663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 13 градусов тепла

08:08 29.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Небольшой дождь и потепление до плюс 13 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Большую часть четверга синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона, центр которого обоснуется над Нижним Поволжьем, благодаря чему москвичей ждет относительно погожий денек с усилением дневного прогрева воздуха почти до своей климатической нормы. Лишь поздним вечером, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, вечером с 20 до 23 часов местами возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец.
По его словам, температура воздуха в таких условиях повысится до плюс 11-13, в Подмосковье 9-14 градусов умеренного тепла.
"Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 00:10
Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Слуцкий заявил об угрозе полноценной экономической войны
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
11:30Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
11:30Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
Лента новостейМолния