https://ria.ru/20210429/pogoda-1730417256.html

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 13 градусов тепла

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 13 градусов тепла

Небольшой дождь и потепление до плюс 13 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:08

2021-04-29T08:08

2021-04-29T08:08

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Небольшой дождь и потепление до плюс 13 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Большую часть четверга синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона, центр которого обоснуется над Нижним Поволжьем, благодаря чему москвичей ждет относительно погожий денек с усилением дневного прогрева воздуха почти до своей климатической нормы. Лишь поздним вечером, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, вечером с 20 до 23 часов местами возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец.По его словам, температура воздуха в таких условиях повысится до плюс 11-13, в Подмосковье 9-14 градусов умеренного тепла."Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210425/pogoda-1729809359.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество