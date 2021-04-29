https://ria.ru/20210429/pogoda-1730409497.html

Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного

Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного

Средняя температура апреля в Москве, несмотря на относительно низкие температуры в последние дни месяца, будет выше обычного, при этом и количество осадков... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T03:04

2021-04-29T03:04

2021-04-29T03:04

марина макарова

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Средняя температура апреля в Москве, несмотря на относительно низкие температуры в последние дни месяца, будет выше обычного, при этом и количество осадков выпало вдвое больше, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Она напомнила, что в 2020 году средняя температура апреля в Москве была 4,8 градуса.По словам Макаровой, апрель - переходный месяц, он отличается изменчивостью в плане характера погоды.По данным синоптиков, норма по количеству осадков в апреле в Москве была превышена вдвое."Норма предыдущая по осадкам в 1991-2020 году была 37 миллиметров, а в Москве уже выпало 86 миллиметров", - сказала Макарова.Она отметила, что предыдущая норма в 1960-1991 годах была 44 миллиметров осадков, то есть за последние 30 лет апрель стал более сухим, но в апреле 2021 было много осадков."Больше двух норм, 230% где-то. Пока два более влажных апреля - это 1970 год - 92 миллиметра, еще более влажный - это 1986 год, 98 миллиметров", - уточнила Макарова.По словам специалиста, такое количество осадков было вызвано обилием циклонов, которые оказывали влияние на погоду в столице.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/pogoda-1730243323.html

https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html

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марина макарова, гидрометцентр, москва, общество