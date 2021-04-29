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Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
Средняя температура апреля в Москве, несмотря на относительно низкие температуры в последние дни месяца, будет выше обычного, при этом и количество осадков... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T03:04
2021-04-29T03:04
2021-04-29T03:04
марина макарова
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Средняя температура апреля в Москве, несмотря на относительно низкие температуры в последние дни месяца, будет выше обычного, при этом и количество осадков выпало вдвое больше, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Она напомнила, что в 2020 году средняя температура апреля в Москве была 4,8 градуса.По словам Макаровой, апрель - переходный месяц, он отличается изменчивостью в плане характера погоды.По данным синоптиков, норма по количеству осадков в апреле в Москве была превышена вдвое."Норма предыдущая по осадкам в 1991-2020 году была 37 миллиметров, а в Москве уже выпало 86 миллиметров", - сказала Макарова.Она отметила, что предыдущая норма в 1960-1991 годах была 44 миллиметров осадков, то есть за последние 30 лет апрель стал более сухим, но в апреле 2021 было много осадков."Больше двух норм, 230% где-то. Пока два более влажных апреля - это 1970 год - 92 миллиметра, еще более влажный - это 1986 год, 98 миллиметров", - уточнила Макарова.По словам специалиста, такое количество осадков было вызвано обилием циклонов, которые оказывали влияние на погоду в столице.
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марина макарова, гидрометцентр, москва, общество
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Средняя температура апреля в Москве
, несмотря на относительно низкие температуры в последние дни месяца, будет выше обычного, при этом и количество осадков выпало вдвое больше, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова
.
"Пока он (апрель) получается теплее нормы… У нас меняются нормы, если сравнивать с нормой 1961-1990 годов, то норма там 5,8 градуса, сейчас 7,5 градусов фактическая, может быть, 6,9-7 градусов будет… Следующая норма у нас считается по ряду лет с 1991-го по 2020 год. Здесь норма выше - 6,9 градуса. Получается, что около последней нормы. Он не холодный, он нормальный", - сказала Макарова.
Она напомнила, что в 2020 году средняя температура апреля в Москве была 4,8 градуса.
По словам Макаровой, апрель - переходный месяц, он отличается изменчивостью в плане характера погоды.
"Здесь могут быть эпизоды как летней, так и зимней погоды. У нас 13 и 14 апреля были обновлены рекорды температур, было 22,6 и 22,1 градуса. Летняя температура, и она держалась три дня", - уточнила Макарова.
По данным синоптиков, норма по количеству осадков в апреле в Москве была превышена вдвое.
"Норма предыдущая по осадкам в 1991-2020 году была 37 миллиметров, а в Москве уже выпало 86 миллиметров", - сказала Макарова.
Она отметила, что предыдущая норма в 1960-1991 годах была 44 миллиметров осадков, то есть за последние 30 лет апрель стал более сухим, но в апреле 2021 было много осадков.
"Больше двух норм, 230% где-то. Пока два более влажных апреля - это 1970 год - 92 миллиметра, еще более влажный - это 1986 год, 98 миллиметров", - уточнила Макарова.
По словам специалиста, такое количество осадков было вызвано обилием циклонов, которые оказывали влияние на погоду в столице.