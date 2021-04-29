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Власти Подмосковья представят проекты для инфраструктурных кредитов
Власти Подмосковья представят проекты для инфраструктурных кредитов
Власти Подмосковья представят свои проекты для инфраструктурных кредитов на следующей неделе, сообщил в ходе ежемесячного отчета губернатор Московской области... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:49
2021-04-29T21:49
2021-04-29T21:49
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андрей воробьев
владимир путин
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Недвижимость. Власти Подмосковья представят свои проекты для инфраструктурных кредитов на следующей неделе, сообщил в ходе ежемесячного отчета губернатор Московской области Андрей Воробьев.В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Принцип их распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.Он отметил, что среди проектов - идея строительства школ по концессионному соглашению, а также строительство дополнительных трасс в обход муниципалитетов."У нас проекты, которые должны дать экономический эффект", - добавил Воробьев.
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россия, андрей воробьев, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), экономика