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Песков прокомментировал попытки других стран сдерживать Россию
Песков прокомментировал попытки других стран сдерживать Россию
Никакие попытки сдерживать Россию, в том числе путем ограничений на покупку ее вооружений не заставят Москву и президента России Владимира Путина изменить... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:18
2021-04-29T14:42
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Никакие попытки сдерживать Россию, в том числе путем ограничений на покупку ее вооружений не заставят Москву и президента России Владимира Путина изменить политику, отказаться от "красных линий", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков"Невозможно ни в чем ограничить Россию. Да, можно пытаться ее сдерживать, можно нажимать на горло своим союзникам и заставлять их не покупать российские вооружения. Это не заставит Россию изменить политику. Это не заставит президента Путина отказаться от этих самых "красных линий", - сказал Песков в эфире "Первого канала".Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле пояснили, что президент, говоря о "красных линиях" в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что в отношениях России и США ничего не изменится, если Вашингтон не перестанет действовать с позиции суверена, на любые попытки пересечь "красные линии" последует жесткая реакция. -0-
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дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире, россия

Песков прокомментировал попытки других стран сдерживать Россию

14:18 29.04.2021 (обновлено: 14:42 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Никакие попытки сдерживать Россию, в том числе путем ограничений на покупку ее вооружений не заставят Москву и президента России Владимира Путина изменить политику, отказаться от "красных линий", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Невозможно ни в чем ограничить Россию. Да, можно пытаться ее сдерживать, можно нажимать на горло своим союзникам и заставлять их не покупать российские вооружения. Это не заставит Россию изменить политику. Это не заставит президента Путина отказаться от этих самых "красных линий", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
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Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле пояснили, что президент, говоря о "красных линиях" в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что в отношениях России и США ничего не изменится, если Вашингтон не перестанет действовать с позиции суверена, на любые попытки пересечь "красные линии" последует жесткая реакция. -0-
 
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