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Глава ФНПР призвал дать всем работникам право на бесплатное переобучение
Глава ФНПР призвал дать всем работникам право на бесплатное переобучение
Глава ФНПР Михаил Шмаков предлагает предоставлять возможность бесплатного переобучения новой профессии для всех желающих. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:15
2021-04-29T13:15
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
единая россия
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава ФНПР Михаил Шмаков предлагает предоставлять возможность бесплатного переобучения новой профессии для всех желающих."Сейчас только отдельные категории могут рассчитывать на переобучение бесплатное или получение новой специальности в рамках действия службы занятости. Надо продумать, с нашей точки зрения, возможность для любого, кто хочет поменять свою специальность, получить новую специальность, вторую, третью в дополнение к той специальности, по которой он работает", - сказал Шмаков в ходе круглого стола ЕР с представителями профсоюзных организаций.По его словам, такая возможность должна быть для каждого, но с определёнными оговорками, с определённым квотированием."Это повышает возможности получения работы на рынке труда. Если человек трудится по одной специальности, но, предположим, открывается большая стройка, тогда, может быть, лучше получить какую-то профессию, связанную со строительством, управлением сложными машинами", - пояснил он.
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михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, единая россия, общество

Глава ФНПР призвал дать всем работникам право на бесплатное переобучение

13:15 29.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава ФНПР Михаил Шмаков предлагает предоставлять возможность бесплатного переобучения новой профессии для всех желающих.
"Сейчас только отдельные категории могут рассчитывать на переобучение бесплатное или получение новой специальности в рамках действия службы занятости. Надо продумать, с нашей точки зрения, возможность для любого, кто хочет поменять свою специальность, получить новую специальность, вторую, третью в дополнение к той специальности, по которой он работает", - сказал Шмаков в ходе круглого стола ЕР с представителями профсоюзных организаций.
По его словам, такая возможность должна быть для каждого, но с определёнными оговорками, с определённым квотированием.
"Это повышает возможности получения работы на рынке труда. Если человек трудится по одной специальности, но, предположим, открывается большая стройка, тогда, может быть, лучше получить какую-то профессию, связанную со строительством, управлением сложными машинами", - пояснил он.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 16:04
Минтруд предложил расширить программу переобучения россиян
 
Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииЕдиная РоссияОбщество
 
 
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