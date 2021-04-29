https://ria.ru/20210429/pereobuchenie-1730469672.html
Глава ФНПР призвал дать всем работникам право на бесплатное переобучение
Глава ФНПР призвал дать всем работникам право на бесплатное переобучение
Глава ФНПР Михаил Шмаков предлагает предоставлять возможность бесплатного переобучения новой профессии для всех желающих. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:15
2021-04-29T13:15
2021-04-29T13:15
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591391530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfeb95aab3057b719af53c0c3d6db029.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава ФНПР Михаил Шмаков предлагает предоставлять возможность бесплатного переобучения новой профессии для всех желающих."Сейчас только отдельные категории могут рассчитывать на переобучение бесплатное или получение новой специальности в рамках действия службы занятости. Надо продумать, с нашей точки зрения, возможность для любого, кто хочет поменять свою специальность, получить новую специальность, вторую, третью в дополнение к той специальности, по которой он работает", - сказал Шмаков в ходе круглого стола ЕР с представителями профсоюзных организаций.По его словам, такая возможность должна быть для каждого, но с определёнными оговорками, с определённым квотированием."Это повышает возможности получения работы на рынке труда. Если человек трудится по одной специальности, но, предположим, открывается большая стройка, тогда, может быть, лучше получить какую-то профессию, связанную со строительством, управлением сложными машинами", - пояснил он.
https://ria.ru/20210128/pereobuchenie-1594982216.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591391530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30b085a301c5a154e562328bb3c9c360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, единая россия, общество