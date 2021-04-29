https://ria.ru/20210429/pereobuchenie-1730469672.html

Глава ФНПР призвал дать всем работникам право на бесплатное переобучение

Глава ФНПР призвал дать всем работникам право на бесплатное переобучение

Глава ФНПР Михаил Шмаков предлагает предоставлять возможность бесплатного переобучения новой профессии для всех желающих. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:15

2021-04-29T13:15

2021-04-29T13:15

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

единая россия

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава ФНПР Михаил Шмаков предлагает предоставлять возможность бесплатного переобучения новой профессии для всех желающих."Сейчас только отдельные категории могут рассчитывать на переобучение бесплатное или получение новой специальности в рамках действия службы занятости. Надо продумать, с нашей точки зрения, возможность для любого, кто хочет поменять свою специальность, получить новую специальность, вторую, третью в дополнение к той специальности, по которой он работает", - сказал Шмаков в ходе круглого стола ЕР с представителями профсоюзных организаций.По его словам, такая возможность должна быть для каждого, но с определёнными оговорками, с определённым квотированием."Это повышает возможности получения работы на рынке труда. Если человек трудится по одной специальности, но, предположим, открывается большая стройка, тогда, может быть, лучше получить какую-то профессию, связанную со строительством, управлением сложными машинами", - пояснил он.

https://ria.ru/20210128/pereobuchenie-1594982216.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, единая россия, общество