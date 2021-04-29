https://ria.ru/20210429/pereobuchenie-1730405535.html

Исследование: более половины россиян готовы переобучиться после пандемии

Исследование: более половины россиян готовы переобучиться после пандемии

Более половины россиян на фоне последствий пандемии коронавируса и связанного с ней развития технологий готовы пройти переобучение на новую или смежную... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T00:12

2021-04-29T00:12

2021-04-29T00:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более половины россиян на фоне последствий пандемии коронавируса и связанного с ней развития технологий готовы пройти переобучение на новую или смежную специальность, говорится в совместном исследовании Boston Consulting Group (BCG) и The Network при участии hh.ru в России и ряде стран СНГ "Анализ глобальных тенденций к переобучению и путей карьерного роста", которое есть в распоряжении РИА Новости.Авторы отмечают, что экономическая неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, усугубила ситуацию, когда работники почти в каждой отрасли уже и так начали беспокоиться, что могут потерять рабочие места из-за развития технологий."По данным опроса, за время пандемии опасения в связи с автоматизацией усилились у 41% респондентов во всем мире, в России этот показатель несколько ниже – 31,5%. Рост обеспокоенности особенно характерен для людей, которые работают в финансовых учреждениях, страховых или телекоммуникационных компаниях", - отмечают они.Готовность менятьсяПредседатель BCG в России и СНГ Владислав Бутенко отметил, что готовность меняться и рассмотреть новые возможности, которые могут быть полезны в будущем, – главный позитивный урок, который люди вынесли из пандемии. "Многие люди хотели бы полностью изменить свою карьеру. Готовность к переобучению даже в таких сферах, где требуется максимально проинвестировать в профессию - медицине, науке, искусстве – выражает 41% респондентов из России", - прокомментировал он.Сотрудники, стремящиеся к переобучению, как правило, заняты в секторе услуг, работе с клиентами или продажах - почти три четверти опрошенных в мире с такими обязанностями заявили, что готовы переквалифицироваться, чтобы получить другую работу. "Представители менее уязвимых секторов – таких, как здравоохранение и медицина, социальное обеспечение, наука и исследования, – в целом выразили меньшую заинтересованность в смене карьеры. В России к этому списку добавляется сектор маркетинга и коммуникаций", - также показало исследование.В BCG отметили, его участники исследования в высшей степени реалистично относятся к переквалификации. Большинство респондентов, готовых пройти профессиональную переподготовку, рассчитывает начать работать в отраслях, положение в которых кажется им – пусть даже в моменте - менее рискованным, чем в их собственных. В целом они хотят найти новую работу в областях, которые имеют сходство с их текущей работой.Работа мечтыЦифровые и информационные технологии занимают первое место в списке потенциальных карьерных путей. "Вероятно, это объясняется расширением возможностей в этих областях и в целом высоким уровнем оплаты труда. Так, более 20% респондентов по всему миру, работающих в креативной сфере или сфере искусства, медиа и консалтинга, заявили, что готовы переквалифицироваться для работы в цифровой сфере", - комментируют эксперты.При этом офисные и управленческие должности, например, в маркетинге и управлении персоналом, также вошли в число самых привлекательных направлений для смены карьеры.По данным BCG, в 2018 и 2020 годах доля онлайн-образования в России оказалась выше, чем в других странах - 59% в 2020 году против среднемирового показателя 48%. Самостоятельно обучаются 76% россиян, опережая среднемировые 65%. Наименее популярны госпрограммы, которые выбирают 12% россиян по сравнению с 16% по всему миру. Однако показатель госпрограмм в России вырос в три раза с 2018 года, когда он составлял 4%.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, общество