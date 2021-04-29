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Глава Подмосковья: в отношениях с Москвой у нас доминирует партнерство
Глава Подмосковья: в отношениях с Москвой у нас доминирует партнерство
Власти Подмосковья тесно сотрудничают с Москвой в плане различных экономических и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:36
2021-04-29T20:36
2021-04-29T20:36
новости подмосковья
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Подмосковья тесно сотрудничают с Москвой в плане различных экономических и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежемесячного отчета."С Москвой у нас особые отношения, есть конкуренция, но доминирует партнерство. Мы понимаем, что живем в одной системе агломерации, самое главное, чтобы развивался малый бизнес и семейное дело", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о том не жалеет ли он, что некоторые подмосковные предприниматели открывают бизнес в Москве.
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андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), экономика