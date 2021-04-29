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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210429/partnerstvo-1730580320.html
Глава Подмосковья: в отношениях с Москвой у нас доминирует партнерство
Глава Подмосковья: в отношениях с Москвой у нас доминирует партнерство
Власти Подмосковья тесно сотрудничают с Москвой в плане различных экономических и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:36
2021-04-29T20:36
новости подмосковья
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Подмосковья тесно сотрудничают с Москвой в плане различных экономических и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежемесячного отчета."С Москвой у нас особые отношения, есть конкуренция, но доминирует партнерство. Мы понимаем, что живем в одной системе агломерации, самое главное, чтобы развивался малый бизнес и семейное дело", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о том не жалеет ли он, что некоторые подмосковные предприниматели открывают бизнес в Москве.
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москва
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андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), экономика

Глава Подмосковья: в отношениях с Москвой у нас доминирует партнерство

20:36 29.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Подмосковья тесно сотрудничают с Москвой в плане различных экономических и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежемесячного отчета.
"С Москвой у нас особые отношения, есть конкуренция, но доминирует партнерство. Мы понимаем, что живем в одной системе агломерации, самое главное, чтобы развивался малый бизнес и семейное дело", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о том не жалеет ли он, что некоторые подмосковные предприниматели открывают бизнес в Москве.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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