https://ria.ru/20210429/partnerstvo-1730580320.html

Глава Подмосковья: в отношениях с Москвой у нас доминирует партнерство

Глава Подмосковья: в отношениях с Москвой у нас доминирует партнерство

Власти Подмосковья тесно сотрудничают с Москвой в плане различных экономических и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:36

2021-04-29T20:36

2021-04-29T20:36

новости подмосковья

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Подмосковья тесно сотрудничают с Москвой в плане различных экономических и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежемесячного отчета."С Москвой у нас особые отношения, есть конкуренция, но доминирует партнерство. Мы понимаем, что живем в одной системе агломерации, самое главное, чтобы развивался малый бизнес и семейное дело", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о том не жалеет ли он, что некоторые подмосковные предприниматели открывают бизнес в Москве.

https://realty.ria.ru/20210426/zhilye-1730037043.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), экономика