https://ria.ru/20210429/pamyatnik-1730510532.html

СК завел дело после осквернения памятника красноармейцам в Чехии

СК завел дело после осквернения памятника красноармейцам в Чехии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения в Чехии памятника советским воинам-освободителя, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:53

2021-04-29T15:53

2021-04-29T16:02

светлана петренко

брно

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чехия

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения в Чехии памятника советским воинам-освободителя, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичное осквернение символов воинской славы России", - сказала она.По данным следствия, 21 апреля неизвестные нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, находящегося на Моравской площади в городе Брно.По словам Петренко, памятник был установлен в городе Брно в 1955 году в честь освобождения города от фашистов. Местные жители уважительно относятся к монументу. "И в этой связи особенно нелогичным выглядит подобная демонстрация пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - добавила она.Петренко подчеркнула, что СК РФ принимает исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, для установления преступников.

https://ria.ru/20210401/vandalizm-1603879714.html

https://ria.ru/20210302/narva-1599584384.html

брно

россия

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светлана петренко, брно, россия, следственный комитет россии (ск рф), чехия, в мире