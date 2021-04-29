https://ria.ru/20210429/pamyatnik-1730510532.html
СК завел дело после осквернения памятника красноармейцам в Чехии
СК завел дело после осквернения памятника красноармейцам в Чехии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения в Чехии памятника советским воинам-освободителя, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:53
2021-04-29T15:53
2021-04-29T16:02
светлана петренко
брно
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения в Чехии памятника советским воинам-освободителя, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичное осквернение символов воинской славы России", - сказала она.По данным следствия, 21 апреля неизвестные нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, находящегося на Моравской площади в городе Брно.По словам Петренко, памятник был установлен в городе Брно в 1955 году в честь освобождения города от фашистов. Местные жители уважительно относятся к монументу. "И в этой связи особенно нелогичным выглядит подобная демонстрация пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - добавила она.Петренко подчеркнула, что СК РФ принимает исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, для установления преступников.
https://ria.ru/20210401/vandalizm-1603879714.html
https://ria.ru/20210302/narva-1599584384.html
брно
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, брно, россия, следственный комитет россии (ск рф), чехия, в мире