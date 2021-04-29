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СК завел дело после осквернения памятника красноармейцам в Чехии
СК завел дело после осквернения памятника красноармейцам в Чехии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения в Чехии памятника советским воинам-освободителя, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:53
2021-04-29T16:02
светлана петренко
брно
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чехия
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения в Чехии памятника советским воинам-освободителя, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичное осквернение символов воинской славы России", - сказала она.По данным следствия, 21 апреля неизвестные нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, находящегося на Моравской площади в городе Брно.По словам Петренко, памятник был установлен в городе Брно в 1955 году в честь освобождения города от фашистов. Местные жители уважительно относятся к монументу. "И в этой связи особенно нелогичным выглядит подобная демонстрация пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - добавила она.Петренко подчеркнула, что СК РФ принимает исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, для установления преступников.
https://ria.ru/20210401/vandalizm-1603879714.html
https://ria.ru/20210302/narva-1599584384.html
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светлана петренко, брно, россия, следственный комитет россии (ск рф), чехия, в мире

СК завел дело после осквернения памятника красноармейцам в Чехии

15:53 29.04.2021 (обновлено: 16:02 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения в Чехии памятника советским воинам-освободителя, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичное осквернение символов воинской славы России", - сказала она.
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По данным следствия, 21 апреля неизвестные нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, находящегося на Моравской площади в городе Брно.
По словам Петренко, памятник был установлен в городе Брно в 1955 году в честь освобождения города от фашистов. Местные жители уважительно относятся к монументу. "И в этой связи особенно нелогичным выглядит подобная демонстрация пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - добавила она.
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Петренко подчеркнула, что СК РФ принимает исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, для установления преступников.
 
Светлана ПетренкоБрноРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЧехияВ мире
 
 
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