Минниханов: Татарстан намерен развивать торговые отношения с Киргизией
© Фото : пресс-служба президента республики Татарстан/Михаил ФроловПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с премьер-министром Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым
© Фото : пресс-служба президента республики Татарстан/Михаил Фролов
КАЗАНЬ, 29 апр – РИА Новости. Татарстан и Кыргызстан имеют большой потенциал для наращивания объемов взаимного товарооборота, который в 2020 году превысил 41 миллион долларов, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече в Казанском Кремле с премьер-министром Киргизии Улукбеком Мариповым, сообщает пресс-служба главы республики.
Марипов прибыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
Президент Татарстана отметил, что татарстанские компании имеют опыт сотрудничества с Киргизией. "Ряд предприятий поставляют в вашу страну свою продукцию, в первую очередь, "Камаз". При этом мы хотим не только поставлять товары: татарстанский бизнес готов войти и работать на территории вашей страны. В частности, группа компаний "Ядран" заинтересована в сотрудничестве с Кыргызской Республикой по ряду направлений", - сказал Минниханов.
В числе приоритетных направлений совместной работы он назвал нефтепереработку и нефтехимию, машиностроение, вертолетостроение, автомобилестроение и выпуск автокомпонентов, ИТ, медицину и фармацевтику, науку и образование.
"Мы готовы делиться опытом в различных областях. Стоит отметить, что в Кыргызстане хорошо развит исламский банкинг - для нас это также перспективное направление", - добавил Минниханов.
Глава Татарстана также предложил активнее развивать туристические связи, в частности, возобновить прямое авиасообщение между Казанью и Бишкеком.