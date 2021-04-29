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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210429/otnosheniya-1730485061.html
Минниханов: Татарстан намерен развивать торговые отношения с Киргизией
Минниханов: Татарстан намерен развивать торговые отношения с Киргизией
Татарстан и Кыргызстан имеют большой потенциал для наращивания объемов взаимного товарооборота, который в 2020 году превысил 41 миллион долларов, заявил... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:28
2021-04-29T14:28
республика татарстан
рустам минниханов
киргизия
казань
экономика
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КАЗАНЬ, 29 апр – РИА Новости. Татарстан и Кыргызстан имеют большой потенциал для наращивания объемов взаимного товарооборота, который в 2020 году превысил 41 миллион долларов, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече в Казанском Кремле с премьер-министром Киргизии Улукбеком Мариповым, сообщает пресс-служба главы республики.Марипов прибыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Президент Татарстана отметил, что татарстанские компании имеют опыт сотрудничества с Киргизией. "Ряд предприятий поставляют в вашу страну свою продукцию, в первую очередь, "Камаз". При этом мы хотим не только поставлять товары: татарстанский бизнес готов войти и работать на территории вашей страны. В частности, группа компаний "Ядран" заинтересована в сотрудничестве с Кыргызской Республикой по ряду направлений", - сказал Минниханов. В числе приоритетных направлений совместной работы он назвал нефтепереработку и нефтехимию, машиностроение, вертолетостроение, автомобилестроение и выпуск автокомпонентов, ИТ, медицину и фармацевтику, науку и образование. Глава Татарстана также предложил активнее развивать туристические связи, в частности, возобновить прямое авиасообщение между Казанью и Бишкеком.
https://ria.ru/20210414/tatarstan-1728213738.html
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рустам минниханов, киргизия, казань, экономика

Минниханов: Татарстан намерен развивать торговые отношения с Киргизией

14:28 29.04.2021
 
© Фото : пресс-служба президента республики Татарстан/Михаил ФроловПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с премьер-министром Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с премьер-министром Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : пресс-служба президента республики Татарстан/Михаил Фролов
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КАЗАНЬ, 29 апр – РИА Новости. Татарстан и Кыргызстан имеют большой потенциал для наращивания объемов взаимного товарооборота, который в 2020 году превысил 41 миллион долларов, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече в Казанском Кремле с премьер-министром Киргизии Улукбеком Мариповым, сообщает пресс-служба главы республики.
Марипов прибыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
Президент Татарстана отметил, что татарстанские компании имеют опыт сотрудничества с Киргизией. "Ряд предприятий поставляют в вашу страну свою продукцию, в первую очередь, "Камаз". При этом мы хотим не только поставлять товары: татарстанский бизнес готов войти и работать на территории вашей страны. В частности, группа компаний "Ядран" заинтересована в сотрудничестве с Кыргызской Республикой по ряду направлений", - сказал Минниханов.
В числе приоритетных направлений совместной работы он назвал нефтепереработку и нефтехимию, машиностроение, вертолетостроение, автомобилестроение и выпуск автокомпонентов, ИТ, медицину и фармацевтику, науку и образование.
"Мы готовы делиться опытом в различных областях. Стоит отметить, что в Кыргызстане хорошо развит исламский банкинг - для нас это также перспективное направление", - добавил Минниханов.
Глава Татарстана также предложил активнее развивать туристические связи, в частности, возобновить прямое авиасообщение между Казанью и Бишкеком.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКиргизияКазаньЭкономика
 
 
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