https://ria.ru/20210429/otnosheniya-1730455049.html

Песков напомнил, что Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми

Песков напомнил, что Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми

Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми, но это упорно не хотят слышать ни в США, ни в европейских столицах, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:23

2021-04-29T12:23

2021-04-29T12:31

сша

россия

брюссель

дмитрий песков

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми, но это упорно не хотят слышать ни в США, ни в европейских столицах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главное все-таки это желание России быть в добрых отношениях. Вот эту часть... почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20210429/otnosheniya-1730453497.html

сша

россия

брюссель

вашингтон (город)

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2021

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сша, россия, брюссель, дмитрий песков, вашингтон (город), в мире