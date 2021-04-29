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В Оренбуржье возобновят производство холодильников "Орск"
В Оренбуржье возобновят производство холодильников "Орск"
Производство холодильников "Орск" возобновится вначале июля текущего года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области по итогам встречи главы... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:46
2021-04-29T11:46
2021-04-29T11:46
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Производство холодильников "Орск" возобновится вначале июля текущего года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области по итогам встречи главы региона Дениса Паслера с руководством ООО ТПК "Орские заводы".Руководители ООО ТПК рассказали, что сейчас на предприятии идет ремонт, заказано новое оборудование для производственной линии из Италии и Китая. Новое оборудование поступит на завод до конца мая, а уже к лету штат орского предприятия увеличится до 80 работников.Запуск производства планируется провести в два этапа: с июня - выход на мощность в сто холодильников в день, позже производительность вырастет в два раза.На предприятии ожидают поставки новых покрасочных камер, конвейера, формовочной линии, В сентябре планируется начать выпуск новой линии холодильников 170 серии.
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 29 апр – РИА Новости
. Производство холодильников "Орск" возобновится вначале июля текущего года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области по итогам встречи главы региона Дениса Паслера
с руководством ООО ТПК "Орские заводы".
Руководители ООО ТПК рассказали, что сейчас на предприятии идет ремонт, заказано новое оборудование для производственной линии из Италии и Китая. Новое оборудование поступит на завод до конца мая, а уже к лету штат орского предприятия увеличится до 80 работников.
Запуск производства планируется провести в два этапа: с июня - выход на мощность в сто холодильников в день, позже производительность вырастет в два раза.
На предприятии ожидают поставки новых покрасочных камер, конвейера, формовочной линии, В сентябре планируется начать выпуск новой линии холодильников 170 серии.
"Вкладываются средства в модернизацию предприятия, есть четкий план возобновления производства. Оренбуржцы ждут возвращения на рынок знаменитого бренда холодильников "Орск", - цитирует пресс-служба слова Паслера.