https://ria.ru/20210429/orenburzhe-1730447861.html

В Оренбуржье возобновят производство холодильников "Орск"

В Оренбуржье возобновят производство холодильников "Орск"

Производство холодильников "Орск" возобновится вначале июля текущего года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области по итогам встречи главы... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:46

2021-04-29T11:46

2021-04-29T11:46

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Производство холодильников "Орск" возобновится вначале июля текущего года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области по итогам встречи главы региона Дениса Паслера с руководством ООО ТПК "Орские заводы".Руководители ООО ТПК рассказали, что сейчас на предприятии идет ремонт, заказано новое оборудование для производственной линии из Италии и Китая. Новое оборудование поступит на завод до конца мая, а уже к лету штат орского предприятия увеличится до 80 работников.Запуск производства планируется провести в два этапа: с июня - выход на мощность в сто холодильников в день, позже производительность вырастет в два раза.На предприятии ожидают поставки новых покрасочных камер, конвейера, формовочной линии, В сентябре планируется начать выпуск новой линии холодильников 170 серии.

https://ria.ru/20210427/granty-1730110900.html

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2021

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денис паслер