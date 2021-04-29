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Байден трижды запнулся в речи, говоря о России
Байден трижды запнулся в речи, говоря о России
Президент США Джо Байден не с первого раза смог произнести одно из слов во время обращения к конгрессу с первой программной речью. Полная запись выступления... РИА Новости, 29.04.2021
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россия
джо байден
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не с первого раза смог произнести одно из слов во время обращения к конгрессу с первой программной речью. Полная запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.Так, в пункте об отношениях с Россией американский лидер трижды запнулся на слове "эскалация".В своем предыдущем выступлении, посвященном России, Байден также делал оговорки. В частности, он перепутал слова "эскалация" и "вакцинация" и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, политика

Байден трижды запнулся в речи, говоря о России

09:04 29.04.2021 (обновлено: 10:12 29.04.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / POOL
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не с первого раза смог произнести одно из слов во время обращения к конгрессу с первой программной речью. Полная запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.
Так, в пункте об отношениях с Россией американский лидер трижды запнулся на слове "эскалация".

"Что касается России, я очень ясно дал понять президенту России, что, хотя мы не стремимся к экс-эск-экс... простите, эскалации, их действия имеют последствия", — заявил он.

В своем предыдущем выступлении, посвященном России, Байден также делал оговорки. В частности, он перепутал слова "эскалация" и "вакцинация" и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАПолитика
 
 
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