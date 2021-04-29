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Байден трижды запнулся в речи, говоря о России

Байден трижды запнулся в речи, говоря о России

Президент США Джо Байден не с первого раза смог произнести одно из слов во время обращения к конгрессу с первой программной речью. Полная запись выступления... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:04

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россия

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не с первого раза смог произнести одно из слов во время обращения к конгрессу с первой программной речью. Полная запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.Так, в пункте об отношениях с Россией американский лидер трижды запнулся на слове "эскалация".В своем предыдущем выступлении, посвященном России, Байден также делал оговорки. В частности, он перепутал слова "эскалация" и "вакцинация" и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

россия

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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-04-29T09:04 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, джо байден, владимир путин, сша, политика