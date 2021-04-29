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Байден трижды запнулся в речи, говоря о России
Байден трижды запнулся в речи, говоря о России
Президент США Джо Байден не с первого раза смог произнести одно из слов во время обращения к конгрессу с первой программной речью. Полная запись выступления... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:04
2021-04-29T09:04
2021-04-29T10:12
россия
джо байден
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не с первого раза смог произнести одно из слов во время обращения к конгрессу с первой программной речью. Полная запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.Так, в пункте об отношениях с Россией американский лидер трижды запнулся на слове "эскалация".В своем предыдущем выступлении, посвященном России, Байден также делал оговорки. В частности, он перепутал слова "эскалация" и "вакцинация" и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.
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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, политика