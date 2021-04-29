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В ДНР обвинили Украину в обстреле окраины Донецка и Горловки
В ДНР обвинили Украину в обстреле окраины Донецка и Горловки
Вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов и артиллерии калибром 122 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T22:10
2021-04-29T22:10
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов и артиллерии калибром 122 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Он отметил, что представители Киева в СЦКК игнорируют запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210429/donbass-1730568112.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР обвинили Украину в обстреле окраины Донецка и Горловки

22:10 29.04.2021
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов и артиллерии калибром 122 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 18.20 до 19.35 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Горловка, Донецк, Веселое (окраины Донецка - ред.). Выпущено 14 мин калибром 120 и 82 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра ", - заявил представитель ведомства.

Он отметил, что представители Киева в СЦКК игнорируют запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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